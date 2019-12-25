Автоновости: На платной трассе М-11 введут бесплатные участки

Северо-западная концессионная компания решила провести «аттракцион неслыханной щедрости» для автомобилистов, отменив плату за проезд по отдельным участкам трассы М-11. Правда, с некоторыми нюансами.
Концессионер сообщил в своем пресс-релизе, что с 1 января 2020 года все автомобилисты смогут бесплатно ездить по М-11 на участке Москва – Солнечногорск в ночные и утренние часы. Бесплатные поездки будут предоставляться всем владельцам транспондеров М-11 Москва – Солнечногорск с 1:00 до 6:00 для транспортных средств 1 группы.
Заявлено, что акция бесплатной поездки на всех маршрутах от Москвы до Солнечногорска по М-11 продлится целый месяц — с 1 по 31 января 2020 года.
Нештрафуемый порог скорости +20 км/ч все-таки хотят понизить
При проезде сразу по нескольким участкам М-11, например, от Москвы до Клина, итоговая стоимость поездки будет автоматически учитывать только тариф по следующей секции, Солнечногорск – Клин.
В остальное время для автомобилистов с транспондерами действуют специальные тарифы.
Маршруты (в обе стороны) в рамках акции:
Москва – Шереметьево (D, E и F)
Москва – Шереметьево (A, B и С)
Москва – Зеленоград
Москва – ММК (А-107)
Москва – Солнечногорск (58-й км М-11)
Шереметьево (D, E и F) – Шереметьево (A, B и С)
Шереметьево (D, E и F) – Зеленоград
Шереметьево (D, E и F) – ММК (А-107)
Шереметьево (D, E и F) – Солнечногорск (58-й км М-11)
Шереметьево (A, B и С) – Зеленоград
Шереметьево (A, B и С) – ММК (А-107)
Шереметьево (A, B и С) – Солнечногорск (58-й км М-11)
Зеленоград – ММК (А-107)
Зеленоград – Солнечногорск (58-й км М-11)
ММК (А-107) – Солнечногорск (58-й км М-11)
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