Автоновости: На платной трассе М-11 введут бесплатные участки

Северо-западная концессионная компания решила провести «аттракцион неслыханной щедрости» для автомобилистов, отменив плату за проезд по отдельным участкам трассы М-11. Правда, с некоторыми нюансами.

Концессионер сообщил в своем пресс-релизе, что с 1 января 2020 года все автомобилисты смогут бесплатно ездить по М-11 на участке Москва – Солнечногорск в ночные и утренние часы. Бесплатные поездки будут предоставляться всем владельцам транспондеров М-11 Москва – Солнечногорск с 1:00 до 6:00 для транспортных средств 1 группы.

Заявлено, что акция бесплатной поездки на всех маршрутах от Москвы до Солнечногорска по М-11 продлится целый месяц — с 1 по 31 января 2020 года.

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При проезде сразу по нескольким участкам М-11, например, от Москвы до Клина, итоговая стоимость поездки будет автоматически учитывать только тариф по следующей секции, Солнечногорск – Клин.

В остальное время для автомобилистов с транспондерами действуют специальные тарифы.

Маршруты (в обе стороны) в рамках акции:

Москва – Шереметьево (D, E и F)

Москва – Шереметьево (A, B и С)

Москва – Зеленоград

Москва – ММК (А-107)

Москва – Солнечногорск (58-й км М-11)

Шереметьево (D, E и F) – Шереметьево (A, B и С)

Шереметьево (D, E и F) – Зеленоград

Шереметьево (D, E и F) – ММК (А-107)

Шереметьево (D, E и F) – Солнечногорск (58-й км М-11)

Шереметьево (A, B и С) – Зеленоград

Шереметьево (A, B и С) – ММК (А-107)

Шереметьево (A, B и С) – Солнечногорск (58-й км М-11)

Зеленоград – ММК (А-107)

Зеленоград – Солнечногорск (58-й км М-11)

ММК (А-107) – Солнечногорск (58-й км М-11)

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