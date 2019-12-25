В Днепропетровской области проходят испытания самоходной артиллерийской установки «Богдана»

На полигоне в Днепропетровской области проходят испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана» калибра 155 мм. Об этом 24 декабря в Facebook сообщило конструкторско-производственное предприятие «Украинская бронетехника».

Отмечается, что эта установка является первой украинской системой вооружения стандарта НАТО.

Предприятие опубликовало короткое видео с так называемым гидровыстрелом, который позволяет проверить все системы оружия.

«Далее по программе испытаний стрельба инертными снарядами, затем – боевыми», – добавили в пресс-службе.

«Богдана» – совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании «Украинская бронетехника».

Зараз на полігоні у Дніпропетровській області проходять випробування самохідної артилерійської установки «Богдана» калібру 155 мм — першої української системи озброєння стандарту НАТО.На короткому відео т.зв. гідропостріл, який дозволяє перевірити всі системи знаряддя.Далі за програмою випробувань стрільба інертними снарядами, потім — бойовими.САУ «Богдана» — спільна розробка Краматорського заводу важкого верстатобудування і компанії «Українська бронетехніка. Posted by Українська Бронетехніка on Teisipäev, 24. detsember 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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