Учёные создали уникальную голограмму, которую можно потрогать

Британские исследователи создали кардинально новый продукт — уникальную голограмму, которую можно потрогать. Для этого используется новейшая технология Multimodal acoustic trap display.

Инновационная разработка интересна тем, что ее можно не только рассматривать, но и прикоснуться к ней. Основой для такого типа изображения стала технология мультимодального дисплея, который оснащен специальной акустической ловушкой, или MATD. Благодаря ей можно легко создать реалистичную голограмму смайлика, бабочки или глобуса, причем для того, чтобы ощутить ее, не требуется применять какие-либо системы визуальной реальности. Голограммы давно стали очень востребованы в самых разных сферах человеческой деятельности. На данный момент существуют изображения, основанные на магнитной и акустической левитации, что дало возможность не только создавать трехмерные «картинки», но и передвигать их.

Однако до сих пор они имеют ряд недостатков, невысокое «разрешение», когда на единицу объема приходится крайне мало частиц, и большие габариты устройств для создания голограмм. Плюс ко всему, до последнего времени не представлялось возможным установить прямой контакт с ним, не нарушив их целостность. Ранее, в 2015 году исследователи одного из японских научных центров уже предъявляли миру осязаемые трехмерные изображения. Для их создания исследователи применяли фемтосекундные лазеры со сверхвысокой скоростью работы. Подобные изображения можно было пощупать, их текстура напоминала наждачную бумагу. Для имитации прикосновения к объекту использовался ультразвук, дающий возможность даже корректировать «твердость» изображения, посредством увеличения звукового давления.

В новой методике возможно предоставление одновременно визуальной, слуховой и тактильной информации. Явление, получившее название «акустофорез», помогает сформировать «картинку» в малой емкости с большим количеством миниатюрных динамиков. Это происходит благодаря способности звуковых волн не только перемещаться, но и манипулировать объектом либо множеством частиц. Улавливая частицу, технология удерживает ее в необходимом положении, освещая различными цветами. Ощущения же в этом случае имитируются методом ультразвукового воздействия. Модификация последнего очень точно воссоздает структуру объекта, сочетая ее с перемещением голограммы.

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