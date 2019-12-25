В Петербурге мужчине прострелили шею из-за неоплаченного проезда на автобусе

25.12.2019, 19:58, Разное

В одном из петербургских автобусов произошел конфликт из-за неоплаченного проезда. В ходе инцидента одному из мужчин прострелили шею на остановке.

Полиция просит помощи граждан в поиске злоумышленника, открывшего стрельбу на остановке в Калининском районе. По факту происшествия возбудили уголовное дело, пишет ИА «Невские новости».



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