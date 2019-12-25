Зеленский подписал закон, запрещающий покупать электроэнергию в РФ

25.12.2019, 19:57, Разное

Владимир Зеленский утвердил изменения в закон «О рынке электрической энергии», которые запрещают импортировать в Украину электроэнергию из Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Новый закон устанавливает запрет на продажу и поставку электроэнергии, которая импортируется из РФ (на основе двусторонних договоров, а также на внутреннесуточном рынке).

Однако при этом правительство вправе отменить запрет для того, чтобы избежать чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

Кроме того, в случае серьезного колебания цен на рынке электрической энергии НКРЭКУ имеет право устанавливать предельные цены «на сутки вперед». При этом стоимость могут установить только после консультации с Антимонопольным комитетом.

Также Нацкомиссия получает право до 1 апреля 2020 года устанавливать производителям, которые производят электрическую и тепловую энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением Кабмина о возложении специальных обязанностей).

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в следующем году начнут действовать государственные программы, которые позволят ветеранам АТО/ООС и переселенцам получить жилье за счет государственного кредитования.



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