Мнение: И тут пришел спаситель

Экономика Российской Федерации была спасена решением Владимира Путина, в 2008 году находившемся на посту премьер-министра, о создании резервных фондов. Об этом заявил бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, давний сподвижник российского лидера, сейчас стоящий во главе Счетной палаты.

«Я как раз хочу сказать, что он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 года», – подчеркнул бывший глава Минфина.

С точки зрения Кудрина, возможно, это и было спасением. Однако создание резервных фондов и стерилизация доходов от экспорта окончательно зафиксировало превращение России в сырьевую колонию. Ресурсы, которые не только могли, а должны и были обязаны идти на восстановление экономики, а затем — на ее развитие, были попросту похоронены в заначке. Заначка пригодилась, когда начался кризис, но кризис и был обусловлен сырьевым характером экономики, которая окончательно стала зависимой от внешнего фактора — цены на углеводороды. Мы на этот фактор влиять не можем в принципе, а значит — попали в полную зависимость от внешней коньюнктуры. Это и есть сырьевая зависимость в самом что ни на есть чистом и незамутненном виде.

Ответ — почему это произошло — лежит на поверхности. У правящего режима нет и никогда не было проекта и программы развития страны, а потому тратить ресурсы было не на что. А потому бухгалтер Кудрин и предложил единственный логичный шаг — спрятать в банки и закопать во дворе на черный день. С сугубо бухгалтерской точки зрения решение выглядит разумным. С точки зрения государственного человека — полным абсурдом.

Но с чего мы вообще взяли, что эта шантрапа — государственники?

Источник: Эль Мюрид

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