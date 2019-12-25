Исследование: Человеческий организм начинает стареть с момента зачатия

Научные сотрудники НИИ ФХБ им. Белозерского МГУ и их американские коллеги из Гарвардского университета выяснили, что человеческий организм начинает стареть уже с момента зачатия. Данный вывод, сделанный по результатам нового исследования, вступает в противоречие с традиционными взглядами учёных на этот вопрос.

Согласно классической точке зрения, старение представляет собой увеличение вероятности смерти. Однако при рассматривании огромной выборки данных чётко видна U-образная кривая: в первые несколько лет жизни смертность находится на высоком уровне, после чего уменьшается, достигая минимума где-то к 9-ти годам, а затем монотонно увеличивается.

По мнению профессора МГУ Вадима Гладышева и его группы исследователей, старение представляет собой самые разные повреждения, накапливаемые в организме, из-за чего с течением времени начинают утрачиваться функции определённых клеток, тканей, органов и систем. Именно с такой точки зрения авторы новой научной работы рассматривали вопрос начала старения человеческого организма.

«На основе анализа эпигенетических ДНК-меток, которые коррелируют с биологическим возрастом, и полученных данных касательно накопления мутаций мы с уверенностью можем заключить, что старение в смысле накопления повреждений начинается, как только человек был зачат. Если же говорить об уменьшении смертности по мере возраста, наблюдающегося в первые несколько лет жизни, – думаем, оно со старением не связано, а в некоторой степени может быть объяснено тем, что по какой-то причине гибнут носители неудачных комбинаций генетических аллелей. Косвенные подтверждения этого у нас также имеются», – пояснила соавтор научной работы Эльвира Кинзина.

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