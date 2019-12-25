Ученые: Хищные птицы обладают сверхбыстрым зрением

25.12.2019, 19:47, Разное

Ученые провели исследования и выяснили, что хищные птицы обладают сверхбыстрым зрением. Они провели эксперимент, в ходе которого наблюдали за реакцией глаз пернатых на мигание лампочки.
В эксперименте приняли участие представители трех видов хищных птиц. Вначале исследователи изучили реакцию глаза на немерцающий свет, а после оценили процессы, происходящие в органах зрения во время воздействия мигающей лампы. Частота включения и выключения света менялась, что дало возможность зафиксировать различные результаты у разных птиц.

Самое быстрое зрение отмечено у сапсана. Он различает мерцания с частотой до 129 Гц. За ним следует балабан, который воспринимает изменения режимов лампы до частоты 102 Гц. Третью позицию в этом рейтинге занял пустынный канюк с результатом 81 Гц. Ученые связывают полученные данные со скоростью передвижения птицы во время охоты.

Также в ходе эксперимента было установлено, что хищные птицы лучше воспринимают цель при высокой интенсивности освещения. Органы зрения у пернатых развились в результате потребности в реакции на быстро движущийся объект при высокой скорости перемещения.



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