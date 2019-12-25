Ученые: Хищные птицы обладают сверхбыстрым зрением

Ученые провели исследования и выяснили, что хищные птицы обладают сверхбыстрым зрением. Они провели эксперимент, в ходе которого наблюдали за реакцией глаз пернатых на мигание лампочки.
В эксперименте приняли участие представители трех видов хищных птиц. Вначале исследователи изучили реакцию глаза на немерцающий свет, а после оценили процессы, происходящие в органах зрения во время воздействия мигающей лампы. Частота включения и выключения света менялась, что дало возможность зафиксировать различные результаты у разных птиц.
Самое быстрое зрение отмечено у сапсана. Он различает мерцания с частотой до 129 Гц. За ним следует балабан, который воспринимает изменения режимов лампы до частоты 102 Гц. Третью позицию в этом рейтинге занял пустынный канюк с результатом 81 Гц. Ученые связывают полученные данные со скоростью передвижения птицы во время охоты.
Также в ходе эксперимента было установлено, что хищные птицы лучше воспринимают цель при высокой интенсивности освещения. Органы зрения у пернатых развились в результате потребности в реакции на быстро движущийся объект при высокой скорости перемещения.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Научные сотрудники НИИ ФХБ им. Белозерского МГУ и их американские коллеги из Гарвардского университета выяснили, что человеческий организм начинает стареть уже с момента зачатия. Данный вывод, сделанный по результатам нового исследования, вступает в противоречие с традиционными взглядами учёных на этот вопрос. Согласно классической точке зрения, старение представляет собой увеличение вероятности смерти. Однако при рассматривании огромной […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Подмосковье у пенсионера украли более 300 тысяч рублей / 25 ноября
- Мнение: А зимой как в деревне? / 15 декабря
- Анна Семенович отдыхает в Риме, «который всегда наполнен любовью и радостью» / 2 декабря
- В Беловежской пуще на территории Польши растут грибы с противораковыми свойствами / 15 декабря
- Хабиб Нурмагомедов стал отцом в третий раз / 23 декабря
- Уходящий год в шоу-бизнесе: Самые громкие медиаскандалы 2019 года / 23 декабря
- Мнение: Новый подвиг Центробанка / 14 декабря
- На аукцион выставлен первый рабочий инструмент Меган Маркл / 13 декабря