Захарова рассказала, как американцы выдавливают из комитета ООН российских военных

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что проблемы с получением виз в США российскими офицерами военно-штабного комитета СБ ООН возникают из-за того, что американские власти «выдавливают» россиян из комитета, продвигая своих военнослужащих.

«Российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор и назначенные решением Генерального секретаря ООН в занимающиеся военной тематикой подразделения Секретариата, вынуждены месяцами ждать выдачи американской визы. Срок рассмотрения некоторых визовых обращений порой превышает один год», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

Она пояснила, что американцы при помощи «своеобразного «административного ресурса» прибегают к практике «недобросовестной конкуренции», смещая россиян с их постов и продвигая туда своих военнослужащих.

Ранее Захарова отметила, что невыдача виз США российским работникам ООН в Нью-Йорке происходит при попустительстве генерального секретаря организации Антониу Гутерреша.

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