Мнение: Где киношедевры с нашим президентом?

«Большой рождественский хит, один из величайших», — Трамп похвалил фильм «Один дома-2», в 10-секундном эпизоде которого снимался почти 30 лет назад, играя самого себя. Тогда еще не президента супердержавы, а хозяина суперотеля.
А нам стало обидно. «Один дома-2» ежегодно гоняют по телеку и у нас. А где киношедевры с нашим президентом? Путин (https://www.rbc.ru/politics/14/12/2017/5a32117e9a79470f8291fcd4) в молодые годы тоже снимался в кино, причем в качестве не камео, но каскадера! А его друг, ныне миллиардер и мостостроитель Аркадий Ротенберг, даже сыграл в одном из фильмов второстепенную роль.
Конечно, это не кинохиты, как рождественская история про Кевина Маккаллистера, но ведь там снимался наш президент!
Совет от СерпомПо Эрнсту с Добродеевым: покажите уже в прайм-тайм «Ижорский батальон» (1972) и «Блокаду» (1977). Тем более, 2020-й — год 75-летнего юбилея победы в ВОВ.
Путину точно понравится.
А Ротенберг может профинансировать ремастированные версии.
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Источник: СерпомПо
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Последнее: «Большой рождественский хит, один из величайших», — Трамп похвалил фильм «Один дома-2», в 10-секундном эпизоде которого снимался почти 30 лет назад, играя самого себя. Тогда еще не президента супердержавы, а хозяина суперотеля. А нам стало обидно. «Один дома-2» ежегодно гоняют по телеку и у нас. А где киношедевры с нашим президентом? Путин (https://www.rbc.ru/politics/14/12/2017/5a32117e9a79470f8291fcd4) в молодые […]
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