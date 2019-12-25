Устенко: Продолжающаяся иммиграция по-прежнему снижает потенциально высокий уровень безработицы в Украине

Продолжающаяся иммиграция украинцев снижает потенциально высокий уровень безработицы в Украине, сказал в комментарии изданию «ГОРДОН» экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера, внештатный советник президента по макроэкономической политике Олег Устенко.

«Прежняя администрация, очевидно, столкнулась с резким снижением экономической активности. В 2014 и 2015 годах происходило сжатие экономики кумулятивно практически на 17%. Это невероятно много. И такое сжатие экономики должно было продуцировать резкий всплеск безработицы. Что в принципе и произошло. К концу 2015 – началу 2016 года безработица должна была достичь 13–14% по методологии Международной организации труда. Это катастрофа для стран со слабой экономикой, к которым относится и Украина. Это в Европе некоторые страны позволяют себе уровень безработицы до 20%. Например, в некоторых городах Греции во время кризиса уровень безработицы достигал 70%. У них были сильные социальные программы, раздутый госбюджет и высокий дефицит – в итоге это привело к серьезным проблемам. Мы такой уровень безработицы не можем себе позволить», – подчеркнул Устенко.

Он отметил, что украинское государство довольно слабо поддерживает безработных граждан.

«Безработица, прежде всего, опасна ростом социального напряжения. Когда люди не знают, чем себя занять. В развитых странах их поддерживает государство. В нашем случае безработных поддерживают не очень хорошо. Рост социального напряжения в свою очередь ведет к социальным бунтам и последующим политическим рискам. Например, к изменению политической системы. На тот момент прошлая власть выиграла благодаря открытию иммиграционных шлюзов. Если бы этого не произошло, мы бы не справились с ростом уровня безработицы. На это не было денег в бюджете, могли иметь место серьезные политические последствия. И напряженность сняла как раз та предпринимательская жилка, которая заставила украинцев тогда выезжать из страны», – сказал экономист.

По его словам, нынешний уровень безработицы в Украине в 7,3% является логичным.

«Продолжающаяся иммиграция по-прежнему снижает потенциально высокий уровень безработицы. И как следствие – социальное напряжение. Когда президент говорит о необходимости возвращать украинцев на родину, он не боится социальных всплесков. В своей логике он рассчитывает на то, что ситуация будет разворачиваться по оптимистическому сценарию. Безработица на уровне 7,3% – это вполне логичная величина. В любом случае, кризис миновал. Он был бы при 10% и более. Так было в 2014 году. Но растущая экономика требует больше человеческого ресурса. Поэтому сокращается безработица. Подобного рода кризиса, связанный со всплеском безработицы, в ближайшее время маловероятен», – резюмировал Устенко.

25 декабря в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о снижении безработицы в Украине.

«Количество безработного населения как в возрасте 15-70 лет, так и в трудоспособном возрасте, уменьшилась и сформировалась почти на одинаковом уровне (1 млн 329 тыс. человек и 1 млн 328 тыс. соответственно). Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет уменьшился до 7,3% (по сравнению с 8,0% в III кв. 2018 года), в трудоспособном возрасте – до 7,6%», – отметил министр.

Нацбанк Украины прогнозировал, что в 2019 году безработица составит 8,5–8,7%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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