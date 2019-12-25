Мнение: Пися-роженица

Меня давно трудно чем удивить, но люди кажется окончательно поехали крышей. Впрочем, не исключено, что процент сумасшедших был всегда одинаков, просто раньше не было социальных сетей, в которых можно было вывалить кучу говна.
Почти в прямом, кстати, смысле — отложить личинку.
Фото: Соцсети
Известная украинская блогерка-ботоводка решила набрать популярности и продемонстрировала свои роды в прямом эфире. И ладно бы процесс был в больнице, так нет ведь — дома надули бассейн, посыпали розовыми цветами ради романтики воду и погрузили туда беременного утконоса в трусах.
Украинская блогерка родила. Слава Б-гу, всё прошло благополучно, хотя могло быть, конечно, всё, что угодно.
Муж татуированной рукой расслабил жену массажем простаты, она сделала томный вид, вытащила призывно половые губы и… родила.
Я повторю, меня сложно чем удивить. Да и роды в прямом эфире уже смазаны выделениями Айзы Анохиной.
Длинное и нудное видео интимного процесса, вываленное в Инстаграм, должно по задумке блогерки с мужем привлечь кучу спонсоров:
Видео: Соцсети
Спасибо Юлии за трусы. Максиму — за воду. Ивану — за розовые цветы. Производителю памперсов — за подгузники.
Каждый кадр мерзкого видео что-то символизирует. В итоге родился несчастнейший человечек, ещё согрешить не успел, а тут — социально-публичная мама с половыми губами-уточкой, и папа — просто дегенерат.
Что ждёт ребёнка в будущем? Ничего хорошего с такими родителями.
Я активная сторонница принудительной психиатрической помощи людям. Если человек своим поведением подвергает риску не только себя, но и окружающих, его нужно лечить. Пися-роженица явно не понимает, что рожать:
1) в трусах,
2) дома,
3) в надувном бассейне,
4) в полнейшей антисанитарии,
5) без врачей,
6) в прямом эфире социальных сетей,
7) от мужа-дебила ТОЧНО НЕЛЬЗЯ.
Если человек не понимает таких элементарных вещей, то и матерью он быть не может. Ребёнка — в детдом. Женщину — в психиатричку. Мужу — вазэктомия, чтобы больше не баловался.
Согласны?
Источник: Лена Миро
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Последнее: Меня давно трудно чем удивить, но люди кажется окончательно поехали крышей. Впрочем, не исключено, что процент сумасшедших был всегда одинаков, просто раньше не было социальных сетей, в которых можно было вывалить кучу говна. Почти в прямом, кстати, смысле — отложить личинку. Фото: Соцсети Известная украинская блогерка-ботоводка решила набрать популярности и продемонстрировала свои роды в прямом […]
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