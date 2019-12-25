Мнение: Подведение итогов

В конце любого цикла, тем более такого значительного как год, принято подводить итоги.

Это старинная традиция, оправданная и с логической точки зрения, и с практической.

Но эта добрая традиция многими используется как способ накормить перед праздником свою корону.

Перед развалом СССР многие смеялись и возмущались вранью из телевизора об итогах очередной пятилетки.

Но при этом с удовольствием перед каждым НГ врут сами себе на страничках в социальных сетях.

Не столько другим, сколько себе.

Рисуют себе более лучший образ себя.

Чтобы не было мучительно больно.

Вот что нужно сказать о мучительной боли.

Некоторым и не светит никогда снять корону, поскольку они убеждены, что она спасает их от мучительной боли.

Но мучительная боль людей, носящих корону, примерно такая же, как у автора того письма, которой 20+, а она до сих пор не в списке Форбс.

Помните то наглое письмо?

У большинства корона поменьше, но их мучительная боль того же происхождения. Из-за разницы между завышенной самооценкой и реальными возможностями. Как прохладная вода для рук после мороза кажется горячей, так адекватная самооценка после короны выглядит мучительно низкой.

У тех, кто не привык носить корону, нет никакой мучительной боли. А вот у тех, кто корону носит и растит, от любого ее съезжания и даже от шатания, мучительная боль.

Мучительная боль от всякой ерунды — по контрасту с ощущением величия, к которому они привыкли.

Послушайте людей в короне, о чем они горюют.

Они не самые красивые. Но претендуют. Они получают денег меньше, чем некоторые другие. А должны бы больше. Их кто-то не любит. А обязаны все.

Завышенные претензии у таких людей, заоблачные.

И мучительная боль, когда жизнь не удовлетворяет эти претензии.

Отсюда и стремление использовать Новый год как возможность убедить самого себя в своих больших успехах.

Это возможность накормить свою корону праздничной едой.

Как новогодний стол становится для многих пушечным ударом по организму ради короткого удовольствия, так подведение итогов становится ударом по адекватной самооценке в виде чугунной короны, которая водружается на голову.

В чем заключалась традиция подведения итогов? Нормальная традиция, без кормления короны.

Подсчет долгов. Долги по возможности желательно закрыть и оставить в старом году.

Это действительно хорошая практика. Вот что дает дополнительное пространство в поле.

Кроме материальных долгов и хвостов, неплохо бы закрыть гештальты. Помните как завершаются гештальты? Нужно закрыть хлеборезку и закатать губу. Оставить планы по захвату того, что не ваше. Все ваше — при вас.

Анализ проделанной работы тоже может быть. Но честный и не публичный. Самый честный анализ — молча. И акцент должен быть на поиск эффективности, а не самооправдания или самоободрение.

Публичная презентация себя — это всегда кормление короны.

А задача нормального анализа — увидеть прибыльные и убыточные направления. Убыточные свернуть, по поводу прибыльных набросать план.

Но опасайтесь включать в свой план деятельность других людей, которым вы не платите зарплату.

У них могут быть совсем другие планы и, нависая над ними со своим штурманством, вы рискуете отвратить их от себя.

То же самое касается планов не по поводу людей, а по поводу самой жизни. Она — не нанятый вами сотрудник. Она — над вами, а не под.

Никогда не планируйте то, что зависит не только от вас. Или планируйте очень примерно, заранее уважая иное развитие событий.

Вы можете планировать только собственную работу, скромно надеясь на то, что вам хватит здоровья и мотивации.

И вот что главное.

О мотивации.

Люди потому и хвастаются успехами, называя это итогами, перед другими и перед собой, что считают это средством для мотивации.

Но они принимают за мотивацию другое.

Нормальная мотивация — это стабильный поток энергии в сторону конкретного занятия, это деятельный интерес.

Не просто интерес, а деятельный. Это когда вам хочется идти и делать это, вам интересно и важно начать это прямо сейчас и вы готовы делать это долго и упорно, не ища ни у кого поддержки.

Вот что такое нормальная мотивация.

Создать такую мотивацию, такой ровный поток энергии в 12 ресурсов — это главная задача всех тех настроек личности, о которых мы постоянно говорим.

Нормальная мотивация бывает только при адекватной и стабильной самооценке и локусе контроля внутри. Только при этих условиях.

Любая корона мотивацию искажает сразу.

Она подменяет цели, условия и лишает возможностей.

Но так как корона — мастер иллюзий, вам может казаться, что у вас наоборот появилась мотивация.

Вас похвалили и вам хочется сделать еще, чтобы похвалили снова. Кажется, что это и есть мотивация, и она появилась от похвалы.

Значит для мотивации нужны похвалы.

Или вы похвастались, сами поверили, что у вас получается все отлично, и страх перед завтрашним днем прошел, вам кажется, что выросла ваша мотивация.

Выросла от ваших хвастливых самопрезентаций.

Некоторые психологи в момент энергетического спада посоветуют вам написать на листочке все, что у вас есть хорошего в жизни.

И прочитав пять раз этот список, вы действительно можете приободриться. И вам покажется, что это простой способ себя мотивировать.

Но нет.

Если бы корона умела мотивировать на деятельность, каждый мог бы добиться высот и чем он бездельней, тем выше.

Нет ничего проще, чем вырастить большую корону. Сложно снять и слезть с этой иглы.

Чужие похвалы и самовосхваления — это кормление короны.

Даже список про ваши реальные успехи — это то самое.

Корона дает энергетический кредит под большие проценты.

В момент роста короны вы получаете иллюзию силы и путаете это ощущение с нормальной мотивацией.

Разница в том, что получая кредит от короны, вы не хотите ничего делать. Не только довести до конца не сможете, но чаще всего и начать.

Вы чувствуете, что могли бы и даже вот-вот начнете, но не начинаете.

Вы пребываете в эйфории, как будто уже начали или близки к завершению, но ничего не происходит.

Амфетаминовые наркоманы испытывают нечто подобное, поскольку тоже получают дофаминовый кредит.

Кредит энергии быстро заканчивается и вас охватывает та самая мучительная боль. По контрасту с недавним ощущением силы вы чувствуете себя убогим, хотя вы обычный, ничего убогого в вас нет.

И вы ищете возможность взять новый кредит энергии. Вам кажется, что мотивация у вас была, и вы думаете, что знаете способ, как ее вернуть.

Нужно только окружить себя теми, кто будет вас «поддерживать», то есть хвалить.

И нужно научиться «себя любить», то есть нахваливать и акцентировать на своих успехах, держа фокус на себе.

Усердно кормя корону на протяжении некоторого времени, вы можете превратиться в энергетического наркомана или даже инвалида. Как за длинные новогодние каникулы некоторые люди рискуют пропить все деньги, свой брак, мозги и печень, так, кормя корону жирной и сладкой пищей каждый день, можно быстро ослабеть. Деградация — процесс быстрый и несложный, долгим и сложным является развитие.

Друзья, подводите итоги перед НГ?

Обсуждаете успехи за год своих знакомых в соцсетях?

Ждете новогодние каникулы? Готовите презентацию себя другим? Наряжаете как елку?

А можете вспомнить прошлые новогодние каникулы? Не посещала ли депра уже на третий-пятый день?

А ожидания чуда сейчас есть? А разочарование после НГ бывает?

Может быть ждете волшебства в личной жизни? Или в дружбе?

Не замечали, как это все связано с короной?

Лучший подарок себе на Новый год — оставить корону в старом году.

Некоторым кажется, что тогда придется просидеть с кислым лицом все праздники.

Кислое лицо — это тоже корона, просто голодная. А вот если корону выкинуть и научиться обходиться без нее, получится быть в устойчивом состоянии, приподнятом от нормальной мотивации. Вот тогда начнется энергетический обмен и прирост, а не постоянная выплата растущих кредитов.

Источник: Эволюция

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Последнее: В конце любого цикла, тем более такого значительного как год, принято подводить итоги. Это старинная традиция, оправданная и с логической точки зрения, и с практической. Но эта добрая традиция многими используется как способ накормить перед праздником свою корону. Перед развалом СССР многие смеялись и возмущались вранью из телевизора об итогах очередной пятилетки. Но при этом […]