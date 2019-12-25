Козак заявил о подорожании иномарок в 2020 году

25.12.2019, 19:30, Разное

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак заявил о том, что цена на авто иностранного производства может увеличиться в 2020 году. При этом значительного роста стоимости машин, компоненты на которые производятся в РФ, не предвидится.
В связи с ростом ставок утильсбора ожидается подорожание импортных машин. Между тем, стоимость автомобилей, комплектующие на которые производятся внутри страны, не должна существенно измениться. Так считает Дмитрий Козак, вице-премьер РФ.

С 1 января 2020 года увеличивается ставка утилизационного сбора. Для легковых автомобилей она увеличилась в среднем на 10,7%, а для наиболее популярных машин на — 12,4%. Это составит приблизительно 2-5% от стоимости авто. Дмитрий Козак связывает это подорожание с реализацией экологической программы. Также он считает, что увеличение цены будет стимулировать отечественный автопром. Это будет реализовано за счет роста спроса на машины, произведенные в РФ и развития производства компонентов. Также существуют различные программы субсидирования, как для производителей, так и для потребителей.



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Последнее: Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак заявил о том, что цена на авто иностранного производства может увеличиться в 2020 году. При этом значительного роста стоимости машин, компоненты на которые производятся в РФ, не предвидится. В связи с ростом ставок утильсбора ожидается подорожание импортных машин. Между тем, стоимость автомобилей, комплектующие на которые производятся внутри страны, не должна […]

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