Ученые рассказали о роли «прыгающих генов»

25.12.2019, 19:30, Разное

Долгое время исследователи считали, что транспозоны являются генетическим мусором и от них нет никакой пользы. Однако после проведенных исследований они рассказали о роли «прыгающих генов». Выяснилось, что при стрессовой ситуации они массово преобразовываются в белок или РНК.
Геном человека состоит из 10,7% прыгающих генов таких как Alu-элементы. Хромосомные изменения, связанные с такими элементами, могут стать причиной возникновения некоторых наследственных болезней, а также онкологических заболеваний. Ученым удалось выяснить, что прыгающие гены в стрессовой ситуации могут подвергаться экспрессии. Полученные продукты Alu-элементов — это нуклеиновые кислоты с ферментативными качествами, рибозимы. Они способны катализировать собственное расщепление и активировать синтез белков. Со слов ученых, они функционируют, как переключатель во время стресса.

В дальнейшем планируется перейти от теоретической работы с «прыгающими генами» к практической. Авторы исследований уверены, что при стрессовых реакциях транспозоны способны защитить человека от рака, инфекций, аутоиммунных болезней.



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