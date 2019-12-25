Во Франции во время рождественской мессы 21 человек отравился угарным газом

Во Франции во время рождественской мессы 24 декабря 72 человека пожаловались на головокружение и головные боли, среди них были пожилые люди и дети. Прибывшие сотрудники экстренных служб зафиксировали высокий уровень окиси углерода и госпитализировали 21 человека с отравлением угарным газом. Об этом сообщает France Bleu.
Двое прихожан пострадали более серьезно. Одного из них отправили в больницу, где есть палата с гипербарической барокамерой – в ней пациента будут лечить подачей кислорода под высоким давлением. Второго пострадавшего эвакуировали на вертолете в другую больницу. Никаких прогнозов касательно их жизней врачи не дают.
Всего на мессе присутствовали 150 прихожан. Их всех эвакуировали из церкви. Инцидент произошел в городе Карлепонт в департаменте де л’Оисе.
Источник угарного газа на мессе пока не установлен. Сотрудники экстренных служб полагают, что причиной мог стать церковный газовый котел.
Мэр Карлепонта издал указ о закрытии этой церкви.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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