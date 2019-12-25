Михаил Погребинский: Украина врял ли вернёт управление ДНР и ЛНР

25.12.2019, 19:30, Разное

Политтехнолог и политолог Михаил Погребинский озвучил собственное мнение относительно будущего Украины, а также «отколовшихся» ДНР и ЛНР. Он считает, что народные республики вряд ли вернутся под управление Киева, а в стране продолжат «культивироваться» антироссийские настроения.
По мнению Погребинского, Украина и в дальнейшем будет выступать в качестве «антироссийского государства», так как власти Киева вряд ли изменят политику по отношению к РФ. Относительно Донбасса также вероятно сохранение прежней ситуации, хотя не стоит исключать и вероятности прекращения военных действий. Однако даже в этом случае ЛНР и ДНР не вернутся под прежнюю юрисдикцию, а, скорее, начнут активнее интегрироваться в состав России. Политолог считает, что Киев не будет выполнять Минские соглашения, а это значит полную потерю Донбасса. Возможно, с этим удастся смириться простым украинцам и властям, а вот граждане народных республик в этом случае начнут больше стремиться к присоединению к РФ.

Также Погребинский подчеркнул, что несоблюдение Минских договорённостей может пошатнуть рейтинг «мирного президента» Зеленского, а это в свою очередь спровоцирует очередные народные волнения и тогда, как «альтернативный вариант», возникнет новый Майдан, информирует «ПолитЭксперт».



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