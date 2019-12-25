Пассажирам верхних полок поездов разрешили сидеть на нижних местах

В РЖД выпустили видеоролик, в котором разрешили пассажирам верхних полок в поездах сидеть на нижних местах. Эксперты выступили с призывом к пассажирам с нижних полок разрешать сидеть соседям на своих местах в дневное время.

В РЖД опубликовали новый бланк электронных билетов. Информация о правах путешествующих с верхних полках также будет размещена на билетах перевозчика. В последнее время в СМИ стали появляться новости о запрете для пассажиров с верхних полок занимать нижние места. Позже в железнодорожной компании объяснили, что садиться на нижнюю полку все же можно, но с разрешения владельца билета на эти места.

В новом ролике указано, что стол общий, а багаж можно оставлять на третьей полке пассажирам с верхних мест, а нижних — под нижней полкой.

Отметим, что 70 тысяч человек встретят Новый год в поездах. До этого перевозчик представил новый проект купейных вагонов.

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Последнее: В РЖД выпустили видеоролик, в котором разрешили пассажирам верхних полок в поездах сидеть на нижних местах. Эксперты выступили с призывом к пассажирам с нижних полок разрешать сидеть соседям на своих местах в дневное время. В РЖД опубликовали новый бланк электронных билетов. Информация о правах путешествующих с верхних полках также будет размещена на билетах перевозчика. В […]