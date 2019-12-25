Пассажирам верхних полок поездов разрешили сидеть на нижних местах

В РЖД выпустили видеоролик, в котором разрешили пассажирам верхних полок в поездах сидеть на нижних местах. Эксперты выступили с призывом к пассажирам с нижних полок разрешать сидеть соседям на своих местах в дневное время.
В РЖД опубликовали новый бланк электронных билетов. Информация о правах путешествующих с верхних полках также будет размещена на билетах перевозчика. В последнее время в СМИ стали появляться новости о запрете для пассажиров с верхних полок занимать нижние места. Позже в железнодорожной компании объяснили, что садиться на нижнюю полку все же можно, но с разрешения владельца билета на эти места.
В новом ролике указано, что стол общий, а багаж можно оставлять на третьей полке пассажирам с верхних мест, а нижних — под нижней полкой.
Отметим, что 70 тысяч человек встретят Новый год в поездах. До этого перевозчик представил новый проект купейных вагонов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В РЖД выпустили видеоролик, в котором разрешили пассажирам верхних полок в поездах сидеть на нижних местах. Эксперты выступили с призывом к пассажирам с нижних полок разрешать сидеть соседям на своих местах в дневное время. В РЖД опубликовали новый бланк электронных билетов. Информация о правах путешествующих с верхних полках также будет размещена на билетах перевозчика. В […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Предстоятель ПЦУ Епифаний: РПЦ будет вынуждена признать автокефалию Украинской церкви / 8 декабря
- Наука: Клеточное перепрограммирование замедлило старение / 13 декабря
- Юлия Мендель в очередной раз доказала, что ей пора на выход / 8 декабря
- В Петербурге подросток на Mercedes попал в ДТП / 16 декабря
- Лукашенко объявил о вступлении Белоруссии в НАТО / 25 декабря
- В Подольске мужчина порезал колеса у 76 машин / 25 декабря
- Что стало с Юрием Антоновым после страшной травмы / 4 декабря
- Зеленского в прямом эфире обвинили в изнасиловании / 6 декабря