Фёдор Бондарчук о звезде фильма «Обитаемый остров» Василии Степанове: «Я предупреждал его о «последствиях» популярности»

Известный отечественный кинорежиссёр Фёдор Бондарчук в одном из недавних интервью вспомнил о звезде фильма «Обитаемый остров» Василии Степанове. Именитый деятель искусств заметил, что предупреждал молодого артиста точно так же, как и многих других, о «последствиях» популярности, но он мало прислушивался к советам.

После выхода в прокат фильма «Обитаемый остров», главную роль в котором сыграл Василий Степанов, ему «пророчили» успешную карьеру. Однако большого успеха в кино актёр пока так и не достиг. Фёдор Бондарчук рассказал, что он следит за работой Степанова, а ещё до выхода на экраны прославившего артиста фантастического боевика предупреждал о «тяжести» популярности, когда его будут узнавать в лицо, а число критиков может превышать количество фанатов. На эту же тему режиссёр беседовал, к примеру, со Снигирь и Фёдоровым, но не все «внимают советам».



Несколько лет назад звезда «Обитаемого острова» получил серьёзные переломы конечностей вследствие падения из окна, а в этом году стало известно о его лечении в клинике неврозов. Фёдор Бондарчук заметил, что после работы с ним Степанов также получал предложения участвовать и в других проектах, некоторые из которых он принимал. Режиссёр не раскрывает подробности происходящего в личной жизни артиста, констатируя, что на это он просто не имеет никакого «морального права».

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