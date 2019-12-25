OnePlus 8 призван стать самой красивой линейкой смартфонов

Представители китайского производителя смартфонов OnePlus, являющегося подразделением BBK Electronics, рассказали о том, что OnePlus 8 призван стать самой красивой линейкой мобильных телефонов. Гаджет, запланированный к выпуску на 2020 год, позиционируется как флагман.
В компании отметили, что в грядущем году к семейству OnePlus прибавятся сразу три новые модели: базовая OnePlus 8, более усовершенствованная с приставкой в названии Pro и упрощенная Lite. По словам учредителя и гендиректора OnePlus Пита Лау, эти смартфоны окажутся «самыми красивыми в линейке». Известно, что данные модели производитель оснастит новыми процессорами Snapdragon 865, а также экранами с частотой обновления от 90 Гц.
Линейку анонсируют во II квартале наступающего года.
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