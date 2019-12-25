В Гнесинке рассказали о погибшей пианистке Валиевой

Педагог погибшей в Будапеште Элины Валиевой, профессор Российской академики музыки имени Гнесиных Юрий Богданов рассказал, что девушка была талантливой пианисткой и отзывчивым человеком.

«Элина закончила Московскую консерваторию имени Чайковского у профессора Слесарева, а потом поступила ко мне в класс в ассистентуру-стажировку в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Она очень талантливая была пианистка, за последние три года Элина получила на международных конкурсах три премии… В марте 2020 года она планировала поехать в тур в Японию. Все оборвалось на заре ее карьеры. У Элины как раз сейчас наступил период, когда она должна была взлететь. Это страшная трагедия», – рассказал Богданов РИА «Новости».

«Она была прекрасным человеком – доброй, отзывчивой, красивой девочкой. Все получали от нее только позитивные эмоции. После стажировки у меня в Гнесинке она работала педагогом в музыкальной школе имени Александрова. Она умела преподавать, и это большая редкость, когда хороший пианист умеет преподавать. Я ей доверял своих учеников, она с ними занималась, очень сильно помогала мне», – добавил профессор.

Он отметил, что обстоятельства гибели пианистки «вызывают много вопросов». Он считает, что озвученная версия случившегося «не выдерживает критики, нужно тщательное расследование».

В четверг пройдет памяти Валиевой в Красногорске в Органном зале ДХШИ «Алые Паруса». В концерте примут участие его ученики, а также друзья Элины.

Российская пианистка Элина Валиева погибла в съемной квартире в Будапеште из-за утечки газа. Вместе с ней находился россиянин, он получил тяжелое отравление бытовым газом и был госпитализирован.

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