Сотрудника фонда Навального за сутки вывезли из Москвы на военную службу на Новой Земле

В России задержали сотрудника Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального Руслана Шаведдинова и отвезли на Новую Землю в Архангельскую область для прохождения военной службы. Об этом 24 декабря в Twitter сообщил Навальный.

«Похоже, что план по изоляции нашего Руслана составлял лично президент РФ Владимир Путин. Задействованы силы и средства впечатляют: заблокировали сим-карту, ФСБ выломало дверь, на нескольких самолетах за сутки увезли на Новую Землю. Не шучу. Руслан сейчас на архипелаге Новая Земля”, – написал он.

Похоже, что план по изоляции нашего Руслана @shaveddinov составлял лично Путин. Задействованные силы и средства впечатляют.

— заблокировали сим-карту;

— ФСБ выломало дверь;

— на нескольких самолетах за сутки увезли на Новую Землю.

Не шучу. Руслан сейчас на архипелаге Новая Земля.

— Alexey Navalny (@navalny) December 24, 2019

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала «МБХ медиа», что Шаведдинова доставили в войсковую часть 23 662. Согласно открытым данным, войсковая часть входит в 33-й зенитный ракетный полк 1-й дивизии ПВО зенитных ракетных войск, дислоцирующийся в поселке Рогачево.

В Twitter она добавила, что часть находится на закрытой территории. Адвокаты не могут попасть к Шаведдинову.

Вчера вечером у Руслана отключили свет и стали пилить дверь. Он пытался позвонить или написать кому-то, но никакой связи не было. В итоге его задержали и на нескольких самолетах доставили на Новую Землю. Это закрытая территория. Адвокаты не могут к нему попасть

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 24, 2019

23 декабря дома у Шаведдинова прошел обыск. Сотрудника ФБК повезли на допрос в Следственный комитет. Кроме этого, на его телефоне перестала работать сотовая связь, отмечает «МБХ медиа».

«Медуза» пишет, что Шаведдинов обжаловал вынесенное осенью решение о своем призыве в армию в судах — на время рассмотрения жалоб по закону его не могут отправить служить. Суд первой инстанции отклонил жалобу Шаведдинова в ноябре, 23 декабря это решение утвердил Мосгордсуд.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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