Мнение: Про расстрел опергруппы СБУ в Закарпатье

"Джокер ДНР" про историю с гибелью опергруппы СБУ на Западной Украине.

Про то, что на Западной Украине погибли СБУшнки, хакерский канал писал еще в начале декабря. Но на Украине как воды в рот набрали. Но на днях "Страна.ЮА" из своих источников в СБУ получила ту же информацию https://strana.ua/news/241062-u-hranitsy-s-venhriej-na-zakarpate-posle-pytok-rasstreljali-operhruppu-sbu.html, которую ранее публиковал "Джокер ДНР".

И вот уже после этого руководство СБУ спешно бросилось опровергать гибель сотрудников, объявив все это фейком, хотя информация о гибели СБУшников пришла от двух разных источников.

Как пишет сам "Джокер", который писал, что причиной гибели сотрудников СБУ была шпионская история, ему написал сотрудник СБУ знавший покойных, который заявил, что это фигня и все крутится вокруг контрабанды.

Информацию, которую я публиковал ранее о пропавших и убитых ребятах из СБУ на Закарпатье стали активно использовать украинские СМИ. Но сегодня утром появилось опровержение от клоунов, которые командуют СБУ. Они заявили, что ничего такого не было. Получается, они отказались от своих оловяных солдатиков. И это прекрасно. Человеческие пороки всегда радовали меня. Вы спросите – «Кому теперь верить!?» — я отвечу – верить можно только мне.

Ах-ха-ха-ха-ха-ха..

После моей публикации об этом маленьком инциденте, 19 декабря мне на почту пришло письмо от парня из СБУ, который решил заступиться за своих погибших коллег. Я долго думал, публиковать его или нет, но сейчас решил, что его публикация добавит веселья в эту историю. Письмо публикую полностью, без каких-либо исправлений:

«Ну со шпионами это ты, браток, загнул. Нечего ерунду сочинять, да и тема далеко не смешная. Не было там никаких шпионов. Ребят местные воротилы порешали.

Имен я тебе, само собой, в интересах следствия не назову. Скажу только, что речь идет о таможенном бизнесе, тесно связанным с венгерской диаспорой. А произошло следующее: несколько недель назад в реке Тиса нашли трупы националистов. На место сразу выслали опергруппу для выяснения обстоятельств. По предварительной версии, нацики что-то не поделили с местным криминальными авторитетами, может, таможенную кормушку им захотели прикрыть. Те их и перерезали. А оперов повязали, когда те на них вышли. Один хер пойми, почему не договорились. Может, потому что люди были из Киева. С закарпатской-то управой у местного бизнеса контакты налажены. В итоге парней просто перестреляли и закопали в лесу, где их поисковый отряд и нашел.

Ситуация с венграми у нас напряженная, поэтому, чтобы не провоцировать международный скандал, в СМИ это решили не пускать. Сейчас вообще как бы дело не замяли, чтобы с соседом не ссориться. Потому что этнический подтекст, как говорится, налицо».

Я, просто хочу помочь следствию и общественности.

https://t.me/JokerDNR — цинк

В контрабанду верится как-то более, тем более, что там уже происходили кровавые истории вокруг контроля над потоками проходящими через Западную Украину в Европу и обратно, не говоря уже о том, что случаи убийства СБУшников взлезавших в чужие схемы перегона контрабанды, случались и на Донбассе. Помнится, одного такого СБУшника на оккупированных территориях ЛНР грохнули "герои АТО", а потом свалили на "обстрел сепаратистов".

Хотя с другой стороны, нельзя исключать варианта, что убийство было обстанвлено так, чтобы прикрыться версией контрабанды, которую СБУшники теперь пытаются вбросить тому же "Джокеру". Ибо одно дело криминал, а другое — государственная измена и шпионаж

В целом, весьма мутная история.

Плюс еще от "Джокера ДНР".

Фото карты позиций 10-й бригады ВСУ расположенной на фронте под Мариуполем.

"Шпионы" совсем уже обнаглели и даже не потрудились закрасить руки с телефоном.

С учетом того, что подобные карты выкладывались как минимум по 3 разным бригадам, то я бы предположил, что документы утекают где-то на уровне командования сектором, потому что одновременная утечка сразу из 3х разных бригад выглядит несколько менее вероятной, нежели взлом секретной документации в вышестоящем штабе.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: "Джокер ДНР" про историю с гибелью опергруппы СБУ на Западной Украине.Про то, что на Западной Украине погибли СБУшнки, хакерский канал писал еще в начале декабря. Но на Украине как воды в рот набрали. Но на днях "Страна.ЮА" из своих источников в СБУ получила ту же информацию https://strana.ua/news/241062-u-hranitsy-s-venhriej-na-zakarpate-posle-pytok-rasstreljali-operhruppu-sbu.html, которую ранее публиковал "Джокер ДНР".И вот уже после […]