В Петербурге в результате аварии погибли люди

В Курортном районе Петербурга произошло ДТП со смертельным исходом. 25-летний водитель на BMW не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево.
В результате случившегося на месте погиб сам водитель, а также его пассажир. По факту аварии проводится проверка, пишет газета «Петербургский дневник».
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Последнее: В РФ полностью восстановлена система подготовки офицеров, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства пояснил, что после сокращения ситуация была критической, особенно это затрагивало летный состав, передает «Интерфакс». Он отметил, что ведомство сделало ускоренный выпуск, продлило предельный срок службы офицеров на 5-10 лет, а теперь в армии переходят на плановую подготовку офицеров. Во вторник […]
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