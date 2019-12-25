В Петербурге в результате аварии погибли люди

25.12.2019, 19:12, Разное

В Курортном районе Петербурга произошло ДТП со смертельным исходом. 25-летний водитель на BMW не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате случившегося на месте погиб сам водитель, а также его пассажир. По факту аварии проводится проверка, пишет газета «Петербургский дневник».



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