Как отпраздновали Рождество дочки Кайли Дженнер и Ким Кардашьян: сумки за десятки тысяч долларов, жакет Майкла Джексона и розовые тролли

Мечты сбываются, причем в самом раннем возрасте и словно по мановению волшебной палочки. В последнем дети Кайли Дженнер и Ким Кардашьян убеждаются денно и нощно, ведь их известные (и богатые) матери не скупятся на дорогие подарки. Иногда — неоправданно дорогие. На главный же семейный праздник — Рождество — Ким и Кайли и вовсе превзошли самих себя. Так, Ким Кардашьян и Канье Уэст решили презентовать старшей дочери, шестилетней Норт, знаменитый пиджак Майкла Джексона стоимостью 65 тысяч долларов. Столь редкий предмет одежды от короля поп-музыки пара приобрела на аукционе, тогда же и было решено подарить его Норт.

Этот пиджак Майкл надевал на празднование 65-летия Элизабет Тейлор. Норт — большая поклонница его творчества, и мы знали, что она оценит подарок, — поделилась своими мыслями Ким в личном Instagram. — Сейчас рукава подвернуты, чтобы ей было удобнее. А когда она подрастет, то сможет их вывернуть обратно и носить этот пиджак всю жизнь.

Пиджак Майкла Джексона

По поводу приятных сюрпризов для сестер и братьев Норт — Сейнта, Чикаго и Саама — их родители пока не распространяются. Зато сестра Ким Кайли записала целый влог о том, как ее семья и 1,5-годовалая дочка Сторми готовятся к Рождеству. Как мы помним, бабушка девочки, Крис Дженнер, уже подарила ей гигантский кукольный домик — точную копию здания, которое Крис в свое время дарила и маленькой Кайли. Впрочем, у самой Сторми были другие планы на презенты от Санты: когда Кайли спросила ее, что она хочет увидеть под елочкой на Рождество, девочка ответила «Birkin». Запрос логичный — ведь у самой Кайли есть несколько сумок этой модели от бренда Hermes, а в ее гардеробной висит неоновая надпись «Нужны деньги на Birkin».

Кайли Дженнер и ее коллекция сумок

Еще одна причина, по которой маленькая Сторми желает сумку в ценовом диапазоне от 10 до 500 тысяч долларов: с подобным аксессуаром уже ходит ее двоюродная сестра Норт. На этих выходных девочка вместе с мамой Ким посетила премьеру оперы Канье Уэста — и в руках у нее была как раз белоснежная Birkin стоимостью в 10 тысяч долларов.

Сейнт, Фрэнк Оушен, Канье Уэст, Ким и НортПо-видимому, в скором времени Санта-Клаус подарит маленькую Birkin и Сторми. А пока девочку отвлекает другой приятный сюрприз от мамы — визит огромного розового тролля из одноименного мультфильма. В канун Рождества этот любимый персонаж Сторми посетил особняк Дженнер, поиграл с девочкой в догонялки, посмотрел вместе с ней анимационный фильм (понятно, какой именно) и также оставил презент — несколько ярко-розовых тематических игрушек.

Сторми и розовый тролль

После этой памятной розовой вечеринки девочка сменила вельветовый наряд на кастомизированное платье бренда Ralph&Russo изумрудного цвета. Рождество в семействах Дженнер и Кардашьян было отмечено яркой вечеринкой с выступлением певицы Sia и большим застольем. В последнем Сторми вряд ли принимала участие, но красивый наряд — к тому же сделанный специально для нее и подписанный «для мадемуазель Сторми» — вместе с мамой надела. Санта звездному семейству в этом году явно благоволил.

Кайли и Сторми в кастомизированных нарядах Ralph&Russo Ким и Кортни Кардашьян и Кайли Дженнер на рождественской вечеринке

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