Хайди Клум поделилась видео со свадьбы с Томом Каулитцем в особенный для них день

В последние дни уходящего года все старательно подводят итоги, вспоминая самые яркие его события. У супермодели Хайди Клум 2019-й выдался насыщенным: она получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Тома Каулитца и уже в августе сыграла с ним свадьбу на Капри в присутствии самых близких и родных. В сентябре Хайди попрощалась со звездной фамилией, официально став «миссис Каулитц». А сегодня решила поделиться ностальгическим видео со свадьбы, пожелав счастливых наступающих праздников своим подписчикам.

Я сказала «Да» год назад. Моя рука в твоей. И мы желаем вам счастливого Рождества!

— написала Хайди, опубликовав ролик, в котором они с Томом кружатся на палубе яхты в красивом танце.

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)24 Дек 2019 в 6:29 PST

Напомним, 46-летняя супермодель Хайди Клум и 29-летний музыкант Том Каулитц отпраздновали свадьбу на роскошной яхте Аристотеля Онассиса, пришвартованной вблизи итальянского острова Капри. На палубе Cristina O., аренда которой составила 521 000 фунтов стерлингов в неделю и на которой когда-то играли свою свадьбу Грейс Келли и князь Ренье, брачующимся составили компанию дети Хайди — 15-летняя Элен, 14-летний Генри, 12-летний Йохан и 9-летняя Лу, брат Тома Билл Каулитц и друзья.

В день «икс» — 3 августа — среди белых цветов, которыми была украшена палуба, Хайди появилась в бесподобном платье цвета слоновой кости, сшитом для нее дизайнером Valentino Пьерпаоло Пиччоли. Тяжелая парча, объемный спущенный рукав и подол, расшитый цветами с вплетениями золотых и серебряных нитей, — образ невесты дополнили вуаль в развивающихся на ветру волосах, золотые браслеты и… отсутствие обуви. На следующий день молодожены заботливо устроили «похмельный завтрак» для гостей. А после церемонии решили задержаться на своем love boat еще на несколько дней, активно делясь с поклонниками видео и фото первых дней в качестве мужа и жены.

Хайди Клум и Том Каулитц

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