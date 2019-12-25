Сотрудники СБУ вымогали деньги у бизнесменов

Сотрудники Службы безопасности Украины вымогали деньги у бизнесменов. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, один из замначальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, и один из руководителей отдела управления СБУ в Запорожской области организовали схему получения откатов у прозрачных бизнес-структур во время проведения публичных закупок.

В спецслужбе отметили, что указанные лица сговорились с чиновниками госпредприятия в Донецкой области и требовали деньги у коммерсантов за победу в тендерах. Для этого, по версии следователей, сотрудники СБУ во время проверок предприятий искусственно создавали условия для подтверждения или отклонения кандидатур претендентов.

По данным СБУ, стоимость обеспечения заключения контракта составляла 15% от суммы договора.

Фигурантов схемы задержали во время получения 540 тыс. грн. Также было задокументировано получение $8,4 тыс.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят обыски по месту проживания, службы и работы фигурантов дела.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В РФ полностью восстановлена система подготовки офицеров, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства пояснил, что после сокращения ситуация была критической, особенно это затрагивало летный состав, передает «Интерфакс». Он отметил, что ведомство сделало ускоренный выпуск, продлило предельный срок службы офицеров на 5-10 лет, а теперь в армии переходят на плановую подготовку офицеров. Во вторник […]