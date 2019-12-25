Путин не уверен, что большинство россиян ощущают реальные перемены к лучшему

25.12.2019, 19:06, Новости дня

Большинство россиян не чувствуют перемен к лучшему. Такое мнение в Кремле на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам выразил 25 декабря президент РФ Владимир Путин, которого цитирует его пресс-служба.

«Самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, – это реальные перемены к лучшему в жизни людей, перемены, которые почувствуют наши граждане. Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение», – сказал глава Кремля.

По его словам, такой вывод можно сделать на основании опросов общественного мнения различными структурами, в том числе теми, которым нельзя не доверять.

Согласно социологическим опросам, проведенным осенью неправительственной российской организацией «Левада-центр», 52% граждан РФ считает, что чиновники лгут о положении дел в стране, россияне стали реже высказывать положительные чувства к Путину; 58% россиян согласны с мнением, что они никак не могут повлиять на происходящее в стране.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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