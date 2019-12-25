Видео: Почему в Европе не любят русских

Бывший глава МИД Франции Юбер Ведрин написал статью, в которой размышляет о причинах взаимного ожесточения РФ и Запада – и приходит к выводу, что виноват в этом именно Запад.

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Дмитрий Бавырин

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