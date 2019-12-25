Видео: Почему в Европе не любят русских

Бывший глава МИД Франции Юбер Ведрин написал статью, в которой размышляет о причинах взаимного ожесточения РФ и Запада – и приходит к выводу, что виноват в этом именно Запад.
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Дмитрий Бавырин
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Последнее: В РФ полностью восстановлена система подготовки офицеров, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства пояснил, что после сокращения ситуация была критической, особенно это затрагивало летный состав, передает «Интерфакс». Он отметил, что ведомство сделало ускоренный выпуск, продлило предельный срок службы офицеров на 5-10 лет, а теперь в армии переходят на плановую подготовку офицеров. Во вторник […]
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