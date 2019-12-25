В ОП представили доклад о необоснованных блокировках российских аккаунтов в Twitter

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич представил доклад о ситуации с необоснованной блокировкой аккаунтов в Twitter.

Согласно докладу Малькевича, РФ третья – страна в мире по числу пользователей Twitter (13,9 млн человек), передает РАПСИ.

«У нас есть пять предложений, с которыми мы будем выходить в органы власти, в том числе законодательные. Во-первых, мы считаем, что с 2020 года должна вестись скоординированная работа в судах по отстаиванию наших законных прав и интересов против Twitter, включая суды международной юрисдикции. Во-вторых, мы должны добиться регистрации юридического лица Twitter в России, который будет работать в нашем правовом поле, соблюдая наши законы. Третий момент – депутаты должны принимать поправки, которые запретят любым социальным сетям удалять официальные государственные аккаунты. В-четвертых, мы будем просить Роскомнадзор, чтобы он публично вел свою деятельность по защите прав российских пользователей. И наконец, мы инициируем масштабную мировую кампанию давления на Twitter, потому что сейчас это цензор номер один в мире», – сказал Малькевич на пресс-конференции, посвященной презентации доклада.

В конце ноября Twitter без объяснения причин закрыл доступ к аккаунту российского проекта «Хорошие новости» (более 6 млн просмотров). После создания резервного аккаунта за несколько часов удалось восстановить до 40% аудитории. Через неделю эта учетная запись также была заморожена. Ситуация повторилась и в третий раз. В середине декабря администрация Twitter заблокировала официальный аккаунт Россотрудничества из-за публикации о Дне Конституции России. В связи со сложившейся ситуацией Роскомнадзор попросил представителей компании объяснить причины блокировки нескольких российских аккаунтов. Никаких официальных комментариев администрация Twitter не дала.

Общественник также напомнил о правилах блокировки пользователей в социальной сети и усомнился в обоснованности бана российских аккаунтов. «Правила Twitter, которые опубликованы, говорят о том, что блокировке может подвергнуться пользователь, который размещает оскорбления, медиафайлы интимного характера, информацию, попадающую под разжигание ненависти, прославление насилия, экстремизм, спам, самоубийство или причинение вреда, контент деликатного характера, выдача себя за другое лицо или конфиденциальная информация. Это те десять пунктов, которые находятся в паблике в открытом доступе. Тогда у меня вопрос: пост про освобождение Ростова-на-Дону и поздравление с Днем Конституции – они к чему относятся?» – сказал глава комиссии ОП РФ по СМИ.

По словам Малькевича, доклад будет переведен на английский язык и представлен на международных площадках. «От самоуправства сети Twitter страдают огромное количество людей, СМИ, организаций – теперь мы еще видим – и органов власти и официальных учреждений. Пришло время нам всерьез подумать о том, как мы можем этому противостоять. […]. Доклад о ситуации с необоснованной блокировкой аккаунтов в Twitter будет переведен на английский язык и представлен на международных площадках, включая очередную сессию Совета по правам человека ООН и Всемирный конгресс по свободе СМИ под эгидой ЮНЕСКО. Мы эти материалы сделаем максимально доступными и публичными, чтобы пользователи во всем мире знали о всех вопиющих фактах не только блокировок, но и в целом нарушения прав пользователей», – заключил общественник.

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