Дженнифер Лопес поразила поклонников подтянутой фигурой и стальным прессом на снимке

В своем Instagram-аккаунте знаменитая певица с мировым именем Дженнифер Лопес показала снимок в красном спортивном костюме. Знаменитость буквально поразила поклонников подтянутым телом и стальным прессом, ведь ей уже исполнилось 50 лет.
В кадре Дженнифер Лопес стоит на фоне красного Porshe. Одета певица в тон машине — в красный топ и лосины для спорта, а волосы собраны в высокий пучок. При этом исполнительница продемонстрировала подтянутое тело, а поклонники заметили также, что у нее стальной пресс.
Многие стали расспрашивать звезду, как ей удается выглядеть настолько хорошо и молодо в возрасте 50 лет, а некоторые предположили, что дело не только в регулярных тренировках, но и пластических операциях и косметологических процедурах.
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