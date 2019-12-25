Элизабет Хёрли в нижем белье и пиджаке на голое тело похвасталась готовностью к Рождеству

Известная британская киноактриса, продюсер и фотомодель Элизабет Хёрли на странице в Instagram накануне Рождества опубликовала новое фото, представ в нижнем белье и надетом на голое тело пиджаке. Знаменитость похвасталась готовностью встречать праздник в компании приглашённых гостей.

На фото 54-летняя Элизабет Хёрли запечатлена в откровенном образе – с полуприкрытым коротким чёрным пиджаком бюстом и в нижнем белье в тон. Сексуальность фотомодель подчеркнула распущенными волосами и «раскованной» позой. В подписи к публикации знаменитость отметила, что гости уже прибыли, запланированные блюда приготовлены, а дом нарядно украшен к встрече Рождества.



Через некоторое время Хёрли поздравила подписчиков с уже наступившим праздником, сопроводив пост фото, на котором запечатлена в ультракоротком золотом платье на фоне новогодней ёлки. В комментариях фолловеры написали артистке массу приятных пожеланий, а некоторые с восторгом оценивают её роскошные формы, замечая, что такой фигуре могут лишь позавидовать многие женщины более молодого возраста.

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