В ПФР рассказали о возможности в два раза увеличить размер пенсии

25.12.2019, 19:04, Разное

Председатель правления Пенсионного фонда РФ (ПФР) Антон Дроздов пояснил о том, каким способом граждане могут в два раза увеличить размер пенсии. Это касается фиксированных выплат и роста индивидуального коэффициента, который применяется в случае отсрочки выхода на пенсию.
Почти 30 тысяч жителей РФ в текущем году уже воспользовались предложением ПФР, согласно которому человек, отсрочивший выход на пенсию, получает определённые бонусы. То есть, на протяжении 10 лет индивидуальный пенсионный коэффициент увеличивается с каждым полным годом. Для страховой пенсии цифра коэффициента равняется 1,07, а для фиксированной выплаты – 1,056, но при этом максимальные показатели за десятилетие не могут быть выше 2,32 и 2,11 соответственно.

Если у человека при выходе на пенсию набрано 200 коэффициентов, то в этом случае он получает 22 700 рублей. Через год сумма увеличится на 1600 рублей, а через 10 лет составит около 51,7 тыс. руб., то есть увеличится почти в два раза, сообщает интернет-портал «ГлобалМСК».



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