Похитившая и убившая ребенка няня признана невменяемой

Няня, которая похитила и убила 5-месячного ребенка в Тюменской области, признана невменяемой и будет направлена на принудительное лечение, сообщила пресс-служба СК.
Следствие установило, что 23-летняя девушка, присматривающая за ребенком, решила его похитить. Вместе с младенцем няня отправилась в лес, где позже убила ребенка.
По результатам судебно-психиатрической экспертизы установлено, что она страдает психическим расстройством. «В настоящее время (девушка, – прим ВЗГЛЯД) представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, в силу чего нуждается в принудительном лечении», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Напомним, ребенок пропал 24 сентября «в дневное время из дома». За ним присматривала знакомая семьи. Ее обнаружили в лесном массиве на расстоянии около трех км от дома, при ней был найден пакет с обожженным телом ребенка.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На полигоне в Днепропетровской области проходят испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана» калибра 155 мм. Об этом 24 декабря в Facebook сообщило конструкторско-производственное предприятие «Украинская бронетехника». Отмечается, что эта установка является первой украинской системой вооружения стандарта НАТО. Предприятие опубликовало короткое видео с так называемым гидровыстрелом, который позволяет проверить все системы оружия. «Далее по программе испытаний […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лавров заявил об утрате курдами интереса к сочинскому соглашению из-за США / 26 ноября
- «Мисс Москва» заявила в полицию на короля Малайзии / 2 декабря
- Песков: позиции Путина и Зеленского не совпадают по ряду вопросов / 15 декабря
- Футбольный ЦСКА переходит под госконтроль / 13 декабря
- Стала известна реальная стоимость продаваемой за 1 млрд рублей монеты / 9 декабря
- Адвокат раскритиковал проект закона о домашнем насилии / 29 ноября
- Эксперт объяснил конфликт Израиля и Турции в Средиземном море / 16 декабря
- Новый внедорожник Cadillac Escalade получит уникальный дисплей / 17 декабря