Похитившая и убившая ребенка няня признана невменяемой

Няня, которая похитила и убила 5-месячного ребенка в Тюменской области, признана невменяемой и будет направлена на принудительное лечение, сообщила пресс-служба СК.

Следствие установило, что 23-летняя девушка, присматривающая за ребенком, решила его похитить. Вместе с младенцем няня отправилась в лес, где позже убила ребенка.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы установлено, что она страдает психическим расстройством. «В настоящее время (девушка, – прим ВЗГЛЯД) представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, в силу чего нуждается в принудительном лечении», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, ребенок пропал 24 сентября «в дневное время из дома». За ним присматривала знакомая семьи. Ее обнаружили в лесном массиве на расстоянии около трех км от дома, при ней был найден пакет с обожженным телом ребенка.

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