Захарова высказала претензии в адрес генсека ООН

25.12.2019, 18:58, Новости дня

Невыдача виз США российским работникам ООН в Нью-Йорке происходит при попустительстве генерального секретаря организации Антониу Гутерреша, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Об этом информирует ТАСС.

С начала 74-й сессии Генассамблеи ООН американские визы не смогли получить 18 российских делегатов. Так, в декабре глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в очередной раз не получил американскую визу для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Вопрос с невыдачей виз представителям РФ стал предметом обсуждения на экстренном заседании комитета по отношениям ООН со страной пребывания. В итоге Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, в которой призвала Соединенные Штаты прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран, включая Россию, прибывающим на мероприятия всемирной организации.



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