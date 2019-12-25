Зеленский подписал закон о перезагрузке ГБР. Труба будет уволен

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий полномочия директора Государственного бюро расследований и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана, в ГБР без обязательного проведения конкурса. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
После вступления данного закона в силу Государственное бюро расследований станет не центральным органом исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность, а государственным правоохранительным органом.
Директор ГБР будет нести всю полноту ответственности за результаты деятельности ГБР. В случае неудовлетворительных результатов он будет освобожден от занимаемой должности.
Следует отметить, что в течение пяти дней после вступления закона в силу Владимир Зеленский должен будет назначить исполняющего обязанности главы Бюро. Новый директор будет выбран посредством конкурса.
Подписание закона прокомментировал нынешний директор ГБР Роман Труба.
«Это, конечно, политическая, а не правовая норма. Тем не менее, уверен: мы сделали то, что не сделал бы никто — без всякой поддержки, меньше, чем за год, запустили в работу новый правоохранительный орган», — написал он на своем Telegram-канале.
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