ВСЕ НЕ ТАК, КАК КАЖЕТСЯ

Рейтинги рисуются. Причем если они и приближаются к более менее адекватным цифрам, то эти цифры меняются – потому что и настроение избирателей меняется.
А это настроение Очень переменчиво.
Люди, выбравшие фикцию, склонны хотеть сейчас и здесь. И если завтра этого не случается – то они же первые кинут в свою фикцию камень. Потому что там не мозги – там эмоции.
Выбирать, потому что внешность нравится? Голос? Имидж? Им и дают пока что видео из Теслы, из туалета или спортзала.
Но эмоции – на то и эмоции, что все это может надоесть, и твоему избирателю завтра же понравится кто-то другой. Ты ведь зацепил его не словом и делом, а лицом и голосом? Обещанием, мечтой, причем не выполнил ни то, ни другое.
У меня вообще картина делится на две реальности. В одной мишура, огни, корпоративы, Тина Кароль перед “президентом” – и это один мирок, довольно закрытый. Как ночной клуб, куда вход по фейс контролю.
Если ты из этой тусовки, из артистов, юмористов, костюмеров и т.п. – то ты свой. Такой же свой, как все обитатели этого мирка, в котором нет войны, а есть блестки и аплодисменты.
И они тусуются в этом своем мирке, сами придумывают, сами смотрят, сами клепают фейки, сами в них верят…
Нечто подобное я испытала в свою первую поездку в Киев. У нас ведь в регионах свое телевидение, местное. И масштаб не тот, и “звезды” мелкие.
Но когда видишь эту рекламу киевских звезд, телеведущих, понимаешь, что они все вот здесь ездят каждый день, вращаются в своем мире, то первая мысль, которая посещает – у нас ведь в стране есть и другие интересы. А вы тут как-то сами, между собой.
Так и с новым “президентом”. С новой Радой. С их корпоративами.
Наблюдаешь это действо – там они раздувают скандал, там ищут популярности, там что-то между кем-то… И такая дребедень целый день…
И думаешь: а не пошли бы вы все на…?
Это все ненастоящее. Абсолютно дешевое, ненатуральное, как будто всей стране делать больше нечего, как смотреть видео, умиляться “бубочке”, разбирать на цитаты Мендель и листать глянец с лицом первой леди.
Даже электорат Зе отмахнется от него, как от мухи, кроша оливье и решая свои бытовые задачи.
А уж получая платежки… Думается, многие матерятся.
Самое настоящее – на войне.
Они в окопах, в блиндажах, в госпиталях, в могилах…
Они в глазах поседевших матерей и осиротевших детей.
В орденах, хранимых вдовой на тумбочке у телевизора.
В высмеивании героя, в унижении патриота.
Вот – настоящее. А все остальное – мишура.
И это не страна вертится вокруг “президента”.
Она его не уважает – она может быть его жалеет в лучшем случае.
А он подумал, что поклоняется, что людям делать больше нечего, как вздыхать от умиления.
Я понимаю, как можно создать имидж, и как его убить.
Как отмыть репутацию, как очернить конкурента, как провести чудовищный эксперимент над населением.
За каждым действием – пустота. Заденешь острым – и лопнет, как шарик. И имидж, и репутация, и рейтинг. И популярность тоже.
А война настоящая. И ребята, чей корпоратив будет на позициях, возможно с фейерверком. Вражеским.
Елена Кудренко
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