ВСЕ НЕ ТАК, КАК КАЖЕТСЯ

Рейтинги рисуются. Причем если они и приближаются к более менее адекватным цифрам, то эти цифры меняются – потому что и настроение избирателей меняется.

А это настроение Очень переменчиво.

Люди, выбравшие фикцию, склонны хотеть сейчас и здесь. И если завтра этого не случается – то они же первые кинут в свою фикцию камень. Потому что там не мозги – там эмоции.

Выбирать, потому что внешность нравится? Голос? Имидж? Им и дают пока что видео из Теслы, из туалета или спортзала.

Но эмоции – на то и эмоции, что все это может надоесть, и твоему избирателю завтра же понравится кто-то другой. Ты ведь зацепил его не словом и делом, а лицом и голосом? Обещанием, мечтой, причем не выполнил ни то, ни другое.

У меня вообще картина делится на две реальности. В одной мишура, огни, корпоративы, Тина Кароль перед “президентом” – и это один мирок, довольно закрытый. Как ночной клуб, куда вход по фейс контролю.

Если ты из этой тусовки, из артистов, юмористов, костюмеров и т.п. – то ты свой. Такой же свой, как все обитатели этого мирка, в котором нет войны, а есть блестки и аплодисменты.

И они тусуются в этом своем мирке, сами придумывают, сами смотрят, сами клепают фейки, сами в них верят…

Нечто подобное я испытала в свою первую поездку в Киев. У нас ведь в регионах свое телевидение, местное. И масштаб не тот, и “звезды” мелкие.

Но когда видишь эту рекламу киевских звезд, телеведущих, понимаешь, что они все вот здесь ездят каждый день, вращаются в своем мире, то первая мысль, которая посещает – у нас ведь в стране есть и другие интересы. А вы тут как-то сами, между собой.

Так и с новым “президентом”. С новой Радой. С их корпоративами.

Наблюдаешь это действо – там они раздувают скандал, там ищут популярности, там что-то между кем-то… И такая дребедень целый день…

И думаешь: а не пошли бы вы все на…?

Это все ненастоящее. Абсолютно дешевое, ненатуральное, как будто всей стране делать больше нечего, как смотреть видео, умиляться “бубочке”, разбирать на цитаты Мендель и листать глянец с лицом первой леди.

Даже электорат Зе отмахнется от него, как от мухи, кроша оливье и решая свои бытовые задачи.

А уж получая платежки… Думается, многие матерятся.

Самое настоящее – на войне.

Они в окопах, в блиндажах, в госпиталях, в могилах…

Они в глазах поседевших матерей и осиротевших детей.

В орденах, хранимых вдовой на тумбочке у телевизора.

В высмеивании героя, в унижении патриота.

Вот – настоящее. А все остальное – мишура.

И это не страна вертится вокруг “президента”.

Она его не уважает – она может быть его жалеет в лучшем случае.

А он подумал, что поклоняется, что людям делать больше нечего, как вздыхать от умиления.

Я понимаю, как можно создать имидж, и как его убить.

Как отмыть репутацию, как очернить конкурента, как провести чудовищный эксперимент над населением.

За каждым действием – пустота. Заденешь острым – и лопнет, как шарик. И имидж, и репутация, и рейтинг. И популярность тоже.

А война настоящая. И ребята, чей корпоратив будет на позициях, возможно с фейерверком. Вражеским.

Елена Кудренко

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