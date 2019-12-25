Теперь возьмутся за колбасу: появились фотожабы на «ручное» снижение цен Зеленским

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к представителям участников топливного рынка к снижению цен на горючее на украинских АЗС стал поводом для шуток в сети.
Сразу две фотожабы по этому поводу опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Александр Бабак, пишет Апостроф.
Для первой картинки был использован кадр из известной советской кинокомедии «Джентельмены удачи», на котором бежавший из мест лишения свободы заключенный Хмырь интересуется у своего коллеги Василия Алибабаевича: «Зеленский сказал цены на бензин снизить. Что, снова ослиной мочой разбавлять будешь?».
На второй картинке изображен президент Зеленский во время посещения гастронома: глава государства требует от присутствующих не улыбаться, а снижать цену на колбасу.
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