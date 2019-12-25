Путин уволил главу УВД на московском метрополитене после стрельбы на станции «Рязанский проспект»

25.12.2019, 18:57, Новости дня

Президент России Владимир Путин уволил главу управления внутренних дел на московском метрополитене Николая Савченко. Приказ об увольнении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ подписан 25 декабря. Также уволены еще семь сотрудников МВД, СК, ФСИН и МЧС, которые занимали руководящие посты в подразделениях ведомств в разных регионах.

Другим приказом Путин назначил десять человек на должности прокуроров и глав управлений МВД в различных областях.

О том, что Савченко отправили в отставку, 18 ноября сообщали ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. По данным собеседников агентств, это решение было принято в связи со стрельбой на станции метро «Рязанский проспект».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: На полигоне в Днепропетровской области проходят испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана» калибра 155 мм. Об этом 24 декабря в Facebook сообщило конструкторско-производственное предприятие «Украинская бронетехника». Отмечается, что эта установка является первой украинской системой вооружения стандарта НАТО. Предприятие опубликовало короткое видео с так называемым гидровыстрелом, который позволяет проверить все системы оружия. «Далее по программе испытаний […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика