Путин уволил главу УВД на московском метрополитене после стрельбы на станции «Рязанский проспект»

Президент России Владимир Путин уволил главу управления внутренних дел на московском метрополитене Николая Савченко. Приказ об увольнении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ подписан 25 декабря. Также уволены еще семь сотрудников МВД, СК, ФСИН и МЧС, которые занимали руководящие посты в подразделениях ведомств в разных регионах.

Другим приказом Путин назначил десять человек на должности прокуроров и глав управлений МВД в различных областях.

О том, что Савченко отправили в отставку, 18 ноября сообщали ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. По данным собеседников агентств, это решение было принято в связи со стрельбой на станции метро «Рязанский проспект».

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