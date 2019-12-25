Reuters: правительство планирует использовать ФНБ для выкупа доли ЦБ в «Сбербанке»

Российское правительство планирует выкупить долю Центробанка в «Сбербанке» уже в первой половине 2020 года. Как сообщает Reuters со ссылкой на два источника, сделка будет профинансирована за счет средств Фонда национального благосостояния.
По словам источника, знакомого с обсуждением, и источника на финансовом рынке, близкого к регулятору, планируется, что средства ФНБ, направленные Центробанку, в итоге вернутся в бюджет.
От имени правительства в сделке будет участвовать Минфин, который распоряжается средствами ФНБ, утверждают собеседники агентства.
По словам источника в ЦБ, регулятор хочет получить за свой пакет рыночную цену. Согласно текущим рыночным котировкам, доля ЦБ стоит 2,8 триллиона рублей.
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