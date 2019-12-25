Украину подняли на смех из-за «жесткого» ответа Владимиру Путину

25.12.2019, 18:51, Разное

Подконтрольная
украинским властям виртуальная прокуратура «Автономной Республики
Крым» возбудила уголовное дело из-за пересечения пассажирским поездом
Санкт-Петербург – Симферополь государственной границы Украины. Такой «жесткий»
ответ Владимиру Путину прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева.

Она
высмеяла потуги Незалежной пригрозить России судебными разбирательствами. «Просто
напомню, что Украина регулярно выписывает штрафы авиакомпаниям и
судовладельцам, «нарушающим территориальную границу Украины», складывает их в
отдельную папочку, переможно оглашает накопившуюся сумму и… ждет своего звездного
часа, который наступит примерно никогда», – приводит пост Витязевой в «Твиттер»
«Царьград».

Другие пользователи соцсети тоже присоединились к
обсуждению актуальной темы. Многие с недоумением и сарказмом восприняли новость
об уголовном деле из-за поезда Владимира Путина. «И в
украинской прокуратуре за этот бред сивой кобылы получают зарплату…», «Да что
ж с ними такое творится. Вообще разум потеряли», – высказались фолловеры.

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