Украину подняли на смех из-за «жесткого» ответа Владимиру Путину

Подконтрольная
украинским властям виртуальная прокуратура «Автономной Республики
Крым» возбудила уголовное дело из-за пересечения пассажирским поездом
Санкт-Петербург – Симферополь государственной границы Украины. Такой «жесткий»
ответ Владимиру Путину прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева.
Она
высмеяла потуги Незалежной пригрозить России судебными разбирательствами. «Просто
напомню, что Украина регулярно выписывает штрафы авиакомпаниям и
судовладельцам, «нарушающим территориальную границу Украины», складывает их в
отдельную папочку, переможно оглашает накопившуюся сумму и… ждет своего звездного
часа, который наступит примерно никогда», – приводит пост Витязевой в «Твиттер»
«Царьград».
Другие пользователи соцсети тоже присоединились к
обсуждению актуальной темы. Многие с недоумением и сарказмом восприняли новость
об уголовном деле из-за поезда Владимира Путина. «И в
украинской прокуратуре за этот бред сивой кобылы получают зарплату…», «Да что
ж с ними такое творится. Вообще разум потеряли», – высказались фолловеры.
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