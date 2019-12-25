Путин раскритиковал доклад Гордеева по нацпроектам

Президент Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам раскритиковал доклад зампредседателя правительства Алексея Гордеева.
«Алексей Васильевич, мы с вами давно знакомы. Вы очень опытный человек. Сжатая информация должна была бы или завершиться ключевым вопросом, или ответом на ключевой вопрос. Или должна быть начата с этого. Практический результат какой от всех наших бумажных волокит и правильных решений в бюрократической сфере? Результат какой для граждан?» – задал Путин Гордееву вопрос, передает РИА «Новости».
Глава государства отметил, что отчеты важны как необходимое условие для достижения конечного результата. Президент обратился к присутствующим на заседании, и напомнил им, что гражданам без разницы, какие государство принимает законы и нормативы.
«Им важен результат: дышать можно в конкретном городе или опять нужно форточки закрывать и маску надевать? Вот, что важно, и я вас прошу это иметь в виду по каждому направлению работы», – заключил Путин.
Ранее в ходе заседания президент подверг критике закупку оборудования для нацпроектов. По словам главы государства, закупка затянута и не отрегулирована.
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