Путин оценил состояние экономики России

25.12.2019, 18:51, Новости дня

Президент Владимир Путин оценил ситуацию в российской экономике как удовлетворительную.

Глава государства отметил, что сложившаяся ситуация создает предпосылки для лучших результатов, передает ТАСС.

Напомним, Путин в среду заявил, что правительство не будет корректировать целевые показатели по национальным проектам и снижать планку, и отметил, что не видит позитивного эффекта от повышения налогов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Британские исследователи создали кардинально новый продукт — уникальную голограмму, которую можно потрогать. Для этого используется новейшая технология Multimodal acoustic trap display. Инновационная разработка интересна тем, что ее можно не только рассматривать, но и прикоснуться к ней. Основой для такого типа изображения стала технология мультимодального дисплея, который оснащен специальной акустической ловушкой, или MATD. Благодаря ей можно […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика