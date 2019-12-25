Путин оценил состояние экономики России

Президент Владимир Путин оценил ситуацию в российской экономике как удовлетворительную.

Глава государства отметил, что сложившаяся ситуация создает предпосылки для лучших результатов, передает ТАСС.

Напомним, Путин в среду заявил, что правительство не будет корректировать целевые показатели по национальным проектам и снижать планку, и отметил, что не видит позитивного эффекта от повышения налогов.

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