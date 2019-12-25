Мнение: МАНДАВОШКА

Внимательно посмотрите на это лицо не обезображенное интеллектом. Это знаменитая дочь директора овощебазы Тинатин Гивиевна Канделаки. Я бы ничего не писал бы о ней, я к таким вообще отношусь с брезгливостью, как к помойке или отхожему месту.

Но эта «звезда», а по мне так тля помойная, решила заступиться за телепузика и городского сумасшедшего губерниева, который от собственной тупости и глупости недавно решил показать себя сильно сведующим человеком в области истории и назвал И.В. Сталина трусом, потому что по его скудоумию видите ли Сталин в первые дни войны заперся у себя в кабинете и никого не принимал. Я не буду углубляться в этой теме, потому что пустая голова губерниева это его личные проблемы и этому полудурку уже все про это рассказали.

Вернемся к персонажу на фото. Это позорище рода человеческого на Эхе мацы опубликовало пост на тему Сталина. Приведу некоторые отрывки, кому интересна вся блевотина может сам ее найти на сайте этого детища Газпрома.

«Я знаю, это очень сложно, но попробуйте встать на место жертв сталинского режима. Попробуйте представить, что в ваш двор приезжает машина, всю вашу семью выгоняют на улицу, сажают в переполненные вагоны и вывозят в степь. Вывозят то ли для того, чтобы вы умерли по дороге, или для того, чтобы вы проявили чудеса выживаемости и своим потом и кровью освоили бескрайнюю целину.»

Во ужас то расписала тут вам и воронки с вагонами и степи с мертвыми и косами. Прежде чем такое ляпать своим языком эта недоучка хотя бы изучила вопрос, а потом гавкала. Полное незнание вопроса плюс откровенная глупость. Прям по всем дворам только и ездили машины, чтобы выполнить план по заполняемости вагонов и вывезенным в бескрайние степи.

«Представьте, что ваших родителей увезли на допрос за неосторожную шутку или просто по клеветническому доносу, заклеймили «врагом народа», и вы в одночасье стали кастой «неприкасаемых». Лет десять или двадцать спустя вы узнаете, что их просто расстреляли после зверских пыток или сослали в один из сотни лагерей. Да, теперь ваши родители официально реабилитированы, но кто вернет им и вам годы унижений и страданий?»

По поводу анекдота — за базар отвечать надо, а не так, как подобные вам наплетете черти чего, а с вас и взятки гладки. У меня лично деда посадили по доносу, а потом разобрались и выпустили. И вот тут бы неплохо бы раскрыть архивы и посмотреть кто эти доносы писал. А то нам один человек, чье детство прошло в калошах обещался, как то раз, но под предлогом, что мы все мордой не вышли и сознание ниже уровня плинтуса забрал свое обещание назад. Перейдем к финалу :

«Готовы ли вы оправдать этот ужас успешной индустриализацией и созданием ядерного оружия? Я — нет. Наш народ добился всех своих успехов благодаря собственному характеру и самоотверженности. Он добился победы в Великой Отечественной войне вопреки комиссарам, которые использовали людей как топливо в печи мировой революции. И памятники надо ставить именно нашему народу, а не человеку, возомнившему себя идолом.»

Вот это уже ни в какие рамки не лезет. Ей наверно, как дочке директора овощебазы чужды человеческие порывы и она не понимает, что без грамотного руководства собственный характер и самоотверженность яйца выеденного не стоят. Эта проблядь не знает, что фашисты расстреливали комиссаров на месте и в плен их не брали. Эта конченная тварь такая же мразь, как те , которые пришли на нашу землю в 1941. Эта падаль мерзкая обвиняет людей, которые поднимали бойцов в атаки в том, что они к людям, как к дровам относились . Чем она лучше фашистов ?

Это листовки фашистов, а теперь мне кто-нибудь сможет мне объяснить, чем они отличаются от помоев, которые вылила эта помойная крыса?

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Британские исследователи создали кардинально новый продукт — уникальную голограмму, которую можно потрогать. Для этого используется новейшая технология Multimodal acoustic trap display. Инновационная разработка интересна тем, что ее можно не только рассматривать, но и прикоснуться к ней. Основой для такого типа изображения стала технология мультимодального дисплея, который оснащен специальной акустической ловушкой, или MATD. Благодаря ей можно […]