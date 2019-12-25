Мнение: С 2020 года РЖД разрешит пассажирам с верхних полок садиться на нижние

25.12.2019, 18:48, Разное

Некоторое время назад весь интернет всполошился выяснением вопроса о том, имеет ли право пассажир с верхней полки сесть на нижнюю в поезде. Ведь как обычно бывает, заходишь в вагон, а на нижней полке кто-то разложил уже постель и лежит. Причем не только ночью, но и днем можно встретить такую картину. Такие люди аргументируют это тем, что я купил билет на нижнее место, что хочу тут то и делаю. Странно, что в советские времена даже никто не задумывался что там положено, а что нет. Все как то входили в положение друг друга, освобождали полку, делили место под багаж и пускали к столику.

Теперь все ориентируются на правила, инструкции. Собственно вот, что тогда официально ответили в РЖД:


 

Т.е. ответ состоит в том, что какое место вам по билету положено, там и сидите. Кушайте на коленках и попугайчикам сидите всю дорогу на жердочке. С учетом, что количество эгоистов и "знающих свои права" последние десятилетия резко повысилось, то и лежащих всю дорогу на своей законной полке стало достаточно много.

И вот вам новость. Оказывается в новых электронных билетах с 2020 года для поездов дальнего следования РЖД предусмотрит вот такую инструкцию:

Для верхних полок будет указано: «Место для вашего багажа — сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке».

А для нижних полок напишут: «Место для вашего багажа — снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке».

Я считаю, что это очень правильное пояснение и правильная инструкция. А так же хорошо, что это написано прямо на билетах и не надо искать какие-то разъяснительные документы.

https://masterok.livejou…

 

Источник: Конт



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