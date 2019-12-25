Американские медики развенчали основные мифы о раке. Эта болезнь является очень распространенной и опасной, но современные технологии и исследования не стоят на месте, повышая выживаемость при лечении онкологических заболеваний.

Важной составляющей успешного лечения является ранняя диагностика заболевания. Медики настаивают на необходимости регулярно проходить профилактические осмотры у врачей и сдавать анализы. В ходе просветительской работы некоторые факты о развитии заболевания исказились, что вводит в заблуждение людей. Специалисты решили объяснить распространенные мифы о раке.

Часто онкобольным рекомендуют отказаться от сахара. Это объясняется тем, что раковые клетки питаются глюкозой. На данный момент подтверждения этой информации нет, медики рекомендуют людям с таким диагнозом питаться полноценно и контролировать баланс белков, жиров и углеводов.

Существует мнение о том, что молочные продукты могут провоцировать онкологическое заболевание молочной железы. Такое влияние, по мнению некоторых специалистов, оказывают гормоны, содержащиеся в молоке и сыре. В настоящее время исследования этого вопроса связи не выявили.

Миф о том, что искусственные подсластители могут вызвать рак бытует с 70-х годов прошлого века. Причиной этого является эксперимент, в ходе которого установили взаимосвязь между возникновением онкологии и приемом подсластителя на основе аспартама у мышей. Более поздние исследования на людях не показали таких результатов.

Подобные страхи вызывает излучение мобильного телефона. Специалисты утверждают, что между высокочастотным рентгеновским излучением и низкочастотным от мобильных устройств существует принципиальная разница. Исследования этого вопроса связи между онкологией и влиянием современных девайсов не выявили.

Медики предупреждают, что вопреки мнению о том, что лишний вес не может быть причиной возникновения рака, существует повод для опасения. Ожирение может провоцировать множество заболеваний, оказывать общее ослабляющее действие на организм, в виду чего ему сложнее сопротивляться возникающим проблемам. Последние исследования показали, что 3,6 процентов всех случаев рака связаны именно с избыточной массой тела.

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