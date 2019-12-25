Ортопеды рассказали, как правильно избавляться от сутулости

С проблемой сутулости в последние годы сталкивается всё большее количество людей, начиная от учеников младших классов и заканчивая взрослыми. Ортопеды рассказали, как правильно избавляться от данного недостатка при отсутствии дегенеративных изменений позвоночника.

Зачастую люди пытаются самостоятельно исправлять осанку, делая различные упражнения, однако большинство из них не приносят ожидаемого эффекта. По словам ортопедов, во многих случаях сутулость развивается вследствие снижения подвижности рёбер, кифоза поясничного отдела, смещения позвонков или из-за гипертонуса некоторых мышц. Эту проблему буквально за несколько сеансов может устранить хороший мануальный специалист, используя технику «мягкого воздействия».

В ходе избавления от сутулости врачи применяют оздоровительные комплексы «дозированных» движений и используют МЭТ, после чего подвижность рёбер восстанавливается, а гипертонус мышц устраняется. Работа по нормализации осанки помогает избавиться от большей части проблем с позвоночником, а пациенты чувствуют себя после лечения не только стройными, но и более здоровыми.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В одном из петербургских автобусов произошел конфликт из-за неоплаченного проезда. В ходе инцидента одному из мужчин прострелили шею на остановке. Полиция просит помощи граждан в поиске злоумышленника, открывшего стрельбу на остановке в Калининском районе. По факту происшествия возбудили уголовное дело, пишет ИА «Невские новости».