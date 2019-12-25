Появились первые шпионские фото обновлённого Volkswagen Caddy

Разработчики немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG подготавливают к смене поколений популярное грузопассажирское авто Caddy, первые шпионские фото которого недавно появились в интернете. Благодаря снимкам у поклонников бренда имеется возможность узнать, как будет выглядеть обновлённая модель в ином кузове.

Имеющийся на сегодняшний день Volkswagen Caddy на конвейере уже достаточно давно: выпуск машин был налажен в 2004 году, через рестайлинг транспортное средство прошло в 2010 и 2015 годах. А теперь, если судить по шпионским кадрам, на смену автомобилю готовят абсолютно новое поколение, сохраняя при этом все пропорции и оставляя немного сходства с нынешней моделью. Форму фар разработчики оставили прежней, но увеличили их размер, также специалисты укрупнили заднее стекло, опустив нижнюю его грань до ниши номерного знака. Радиаторную решётку сузили, под ней имеется дополнительная прорезь. Подоконная линия стёкол передних дверей находится немного выше, появилась широкая выштамповка, которая проходит почти через весь кузов в районе дверных ручек.

Платформой для обновлённого Volkswagen Caddy станет MQB, использующаяся множеством новых легковых авто данного немецкого бренда. Благодаря такому решению разработчиков транспортное средство окажется совместимым с различными вариантами силовых установок, включая гибридные, а это очень актуально на сегодняшний день для европейского рынка, постоянно ужесточающего экологические стандарты.

На рендерах показан стандартный Caddy, но, по мнению специалистов, будет выпущен и удлинённый вариант с приставкой в названии Maxi. Премьеру автомобильной новинки ожидают в 2020 году.

На сегодняшний день в РФ нынешнюю модель минивэна Volkswagen Caddy можно приобрести за 1,5 миллиона рублей (1.6 МТ, 110 «лошадей»). Если говорить о стоимости полноприводной машины с 2-литровым «дизелем» такой же мощности, она стартует с отметки в 1,8 миллиона рублей. Самая дорогостоящая – 2 миллиона рублей и выше – это 140-сильная модификация 2.0 TDI, оснащённая роботизированной коробкой DSG.

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