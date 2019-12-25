Тридцать сребреников от РМК

Челябинское лобби Алтушкина: губернаторы, депутаты, гражданское общество.

Координационный совет по экологии при губернаторе Челябинской области приостановил членство лидера движения «Стоп ГОК» Василия Московца. Глава совета Рашид Исмаилов объяснил это решение уголовным делом, возбужденным в отношении Московца еще в декабре 2018 года. Якобы, Исмаилов узнал об этом только накануне. «В координационный совет поступила информация о том, что в отношении В.В. Московца выделено в отдельное производство уголовное дело, которое в настоящее время рассматривается в суде Сосновского района. На мой взгляд, данный факт создает существенные риски возникновения репутационного ущерба для нашего совета. Мы, разумеется, не можем этого допустить», — пояснил он. А потом добавил: «Я самостоятельно принял это решение. У меня есть возможность это делать».

Игорь Алтушкин. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В знак солидарности с Московцом о приостановке своего членства в координационном совете объявил другой противник Томинского ГОКа, лидер движения «Челябинск, дыши!» Дмитрий Закарлюкин.

По мнению активистов, в регионе началась кампания против противников горно-обогатительного комбината. И, по информации «Новой газеты», она совпала с «окончательным решением вопроса» о запуске ГОКа. Предприятие может начать работу уже в начале следующего года, а на его открытии промышленники рассчитывают видеть членов правительства.

Рассказываем, кто из чиновников, депутатов и общественников лоббировал самый спорный челябинский проект последних лет. Кто «провел» его от идеи до подготовки к запуску. И что за это получил.

Структуры губернатора

Впервые Русская медная компания появилась в поселке Томино в 2012 году. До этого ее структуры успели проявить себя на Михеевском ГОКе и в Карабаше, однако настоящая экономическая экспансия екатеринбургской корпорации на Южный Урал началась в 2013-м, когда экс-губернатор Михаил Юревич в рамках Российско-Казахстанского форума презентовал проект Томинского ГОКа, вынеся тем самым повестку РМК с регионального уровня на федеральный.

Юревич презентовал проект в Томино в рамках создания в регионе замкнутого цикла добычи и переработки меди, составляющими которого должны были стать Карабашмедь, Михеевский ГОК и Томинский ГОК.

«Такие большие проекты придают импульс развитию экономики в целом, в том числе смежных отраслей, — пояснил губернатор. — В регионе сформируется замкнутый цикл производства и переработки меди. Кроме того, ГОК даст пополнение в виде налогов в областную казну. Плюс рабочие места — для сельской местности, где находится комбинат, это очень важно».

Юревич стал первым лоббистом РМК в Челябинской области.

Председатель региональной фракции «Зеленая Россия» в партии «Яблоко» Андрей Талевлин вспоминает, как в 2016 году экс-губернатор пытался избраться в Госдуму «хоть от какой-нибудь партии».

«Юревич обратился к нам за поддержкой. Он хотел, чтобы «Яблоко» выдвинуло его по одномандатному округу в Челябинске. «Яблоко» уже тогда на съезде выступило с заявлением против Томинского ГОКа, поэтому Юревичу было поставлено условие, чтобы он осудил этот опасный проект».

Бывший губернатор ответил категоричным отказом.

Связь Михаила Юревича с РМК косвенно подтверждается и тем фактом, что в сентябре 2016 года на предприятии экс-губернатора «Макфа» у сотрудников собирали подписи в поддержку строительства подъездной дороги к месту возведения Томинского ГОКа. За подпись якобы предлагалось 500 рублей.

Правой рукой экс-губернатора с 2004 года был редактор газеты «Вечерний Челябинск» Олег Грачев. Сначала он работал помощником Юревича в Госдуме. Затем, когда того избрали мэром Челябинска, стал первым заместителем главы города. А когда начальник пошел на повышение и в 2010 году стал губернатором Челябинской области, Грачев был назначен первым вице-губернатором.

Покинуть пост в челябинском правительстве Олега Грачева вынудил политический скандал, разразившийся осенью 2012 года: тогда областного министра здравоохранения Виталия Тесленко обвинили в получении взяток от коммерсантов за «содействие в заключении контрактов на поставки высокотехнологичного медоборудования». Вслед за этим последовало уголовное дело в отношении самого Грачева: по факту клеветы в адрес председателя Челябинского облсуда Федора Вяткина. Оба уголовных дела оказались звеньями конфликта Юревича с судебно-силовой группировкой в регионе и противостояния с хозяином Электрометаллургического завода Александром Аристовым. Уже через год после своей отставки Грачев нашел новое место работы — в РМК. Вице-президентом по региональному развитию в Челябинской области.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Михаила Юревича на должности губернатора в 2014 году сменил Борис Дубровский. По словам Андрея Талевлина, благодаря Дубровскому проект Томинского ГОКа серьезно застопорился.

Еще в ноябре 2014 года Дубровский на совещании, посвященном строительству ГОКа, заявил: «Мы заинтересованы в инвесторах, но если существуют серьезные риски, я не буду стоять в стороне. Я обращаюсь к гражданской ответственности инвесторов, постоянно задавайте себе вопрос: «То, в чем я участвую сегодня, — буду ли я этим гордиться в будущем?»

Однако уже через два года минэкологии Челябинской области провело аудит проекта Томинского ГОКа в екатеринбургском Уральском государственном горном университете, который за два года до этого был реконструирован за деньги РМК. Аудит показал, что проект ГОКа не опасен для экологии. После этого позиция Дубровского в отношении ГОКа изменилась.

Заказала аудит в екатеринбургском вузе министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова.

Интересно, что до того, как возглавить министерство экологии, она трудилась в РМК руководителем отдела природопользования.

Свой пост Гладкова утратила из-за скандала. Министр позволила себе заявление, что челябинцы-де излишне эмоционально воспринимают сообщения о смоге в городе. Массовые жалобы горожан на это выступление вынудили ее добровольно уйти в отставку.

В 2019 году Борис Дубровский досрочно покинул свой пост вследствие конфликта с ФАС и коррупционного скандала.

Пост губернатора занял Алексей Текслер. И одним из первых своих указов поддержал экономическую экспансию РМК в регион. Речь идет о распоряжении врио губернатора Текслера №274-р от 22 марта 2019 года, согласно которому разрешается строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в границах особо охраняемых природных территорий. Кроме того, весьма примечательно постановление правительства Челябинской области № 131-п от 26 марта 2019 года, подписанное Текслером. Согласно этому документу, изменяется граница лесопарковой зоны Шершневского лесничества, позволяющая прокладку пульпопровода, по которому в Коркинский разрез, по проекту РМК, будут складироваться отходы Томинского ГОКа. Лес, выходящий за пределы новой границы лесопарковой зоны, уже подверг­ся вырубке.

В мае этого года на работу в РМК перешел начальник пресс-службы правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин. В компании он возглавил департамент по связям с общественностью.

9 декабря этого года в должность советника президента РМК официально вступил Сергей Морев, ранее уволенный с поста главного федерального инспектора по Челябинской области. Примечательно, что, находясь в статусе федерального инспектора, Морев посещал объекты РМК в Коркино, изучая проблему складирования отходов из Томинского ГОКа в Коркинский разрез.

В общем, будет неудивительно, если до момента публикации этого текста в РМК перейдет очередной челябинский чиновник. Или, наоборот, кто-то из Русской медной компании перейдет на работу в правительство области.

Депутатский корпус

Фото: URA.RU / TASS

В челябинском заксобрании сложно найти фигуры, поддерживающие гражданский протест против ГОКа. Скорее наоборот.

У ЛДПР в региональном парламенте всего три депутата. И какого-то существенного влияния на продвижение РМК в области партия не оказывает.

Однако, по словам Андрея Талевлина, лидер местных «жириновцев» и депутат Госдумы Виталий Пашин активно писал доносы на активистов: «В 2015 году я сам видел подпись Пашина под заявлением в прокуратуру против движения «За природу», — говорит Талевлин. Движение, выступавшее против Томинского ГОКа, было признано судом Челябинска иностранным агентом, а годом позже — ликвидировано «за нарушение закона об иностранных агентах».

Совсем иначе обстоит дело с региональным отделением КПРФ. По словам лидера «Стоп ГОКа» Василия Московца, председатель челябинского отделения партии Игорь Егоров, ранее выступавший против Томинского ГОКа, поменял свою позицию после поездки с другими депутатами на Михеевский ГОК — еще одно предприятие РМК. «Для себя лично я вынес, что это современное производство, а не пережитки прошлого», — пояснил Егоров, еще не уехав с объекта.

Парламентарий от КПРФ Михаил Махов в 2018 году учредил экологическую организацию «Антисмог». По мнению противников ГОКа, ее появление размыло экологический протест в области: если раньше люди боролись конкретно против Томинского ГОКа, то с появлением Махова гражданская активность стала смещаться на проблему «экологии вообще».

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Что касается «Справедливой России», то можно было бы просто сказать, что член фракции Анатолий Еремин с 2014 года является официальным советником президента РМК. Но у партии есть и другие «успехи».

Открыто поддерживает строительство Томинского ГОКа лидер челябинских «эсеров» и депутат Госдумы Валерий Гартунг. Еще в 2016 году на встрече с избирателями он заявлял, что производство неопасно, и предлагал всем убедиться в этом… Съездив на Михеевский ГОК. «Интересно, Валерий Карлович действительно не понимает, что хвосты в хвостохранилище Михеевского ГОКа и хвосты предполагаемого Томинского ГОКа во взаимодействии с cамовозгорающимся углем Коркинского разреза — это совсем не одно и то же?» — отмечали тогда в «Стоп ГОКе».

Гражданское общество

В Челябинской области в последние годы появилось немало экологических движений, репутация части из которых неоднозначна.

Так, лидер движения «Большой Челябинск» Юрий Черкасов, который сегодня борется с проектом Русской медной компании в Томино, ранее был замечен в деловом партнерстве с РМК. Компания Черкасова «Южуралстройизыскания» проводила топографо-геодезические работы, инженерно-геологические изыскания, гидрогеологические и геофизические исследования для Михеевского ГОКа. Информация об этом сохранилась на сайте ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве».

О правой руке Черкасова, политтехнологе Тарасе Есакове, источники «Новой газеты» говорят, что до того, как заняться борьбой с Томинским ГОКом, он продвигал интересы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), от которого «провел» несколько кандидатов в заксобрание и гордуму в середине 2000-х. Сам Есаков комментировать связи с ЧЭМК отказался.

В 2017 году «Новая газета» писала, что Челябинская угольная компания (ЧУК) к январю 2018 года должна была рекультивировать Коркинский разрез — гигантскую воронку глубиной 510 метров, которая до сих пор чадит и отравляет экологию соседнего города Коркино и поселка Роза. ЧУК планировала засыпать разрез землей. Однако в итоге разрез отдали под хвостохранилище Томинского ГОКа.

Экологическая организация «Время Че» и экологический фонд «Моя планета», по словам источника «Новой газеты», сосредоточились на решении вопроса о передаче Коркинского разреза в пользу РМК. Так, фонд «Моя планета» в момент, когда РМК заинтересовалась разрезом, развернул общественную кампанию против ЧУК. А когда карьер был передан Русской медной компании, директор фонда Виталий Безруков стал начальником управления экологического просвещения и работы с гражданами в региональном минэкологии.

Наш собеседник Елена Вахтина, муниципальный депутат в Центральном районе Челябинска от партии «Яблоко», поделилась своей историей борьбы с эко-кандидатами от партии КПРФ. Со слов Вахтиной, экокандидаты от КПРФ были активистами от «Антисмога» и шли на выборы осенью этого года с точно такой же экологической повесткой и с идентичной агитационной продукцией, как у представителей «Стоп ГОКа», «Челябинск, дыши» и «Яблока». «Антисмог» и КПРФ, считает депутат, намеренно выдвигали своих экокандидатов, чтобы перехватить экологическую повестку и оттянуть голоса у представителей экологического протеста в Челябинске.

В самом «Антисмоге» связь с РМК категорически отрицают. Исполнительный директор организации Евгений Маленкин в интервью «Новой газете» заявил, что обвинения связаны с тем, что «Антисмог» считает необходимым находить баланс между экологией и промышленностью, а не заниматься «экологическим экстремизмом».

Александр Шестаков

P.S.

Согласно статистике Росстата, Челябинская область является лидером в Уральском регионе по убыли населения. Отток за 2018 год — 17 тысяч человек. За последние 5 лет область покинуло более 100 тысяч человек. Ведущим фактором эмиграции населения из Челябинска является экология.

Источник: Новая газета

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