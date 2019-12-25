Пассажиры поезда Москва-Симферополь высмеяли уголовное дело за проезд по Крымскому мосту

Пассажиры первого поезда Москва-Симферополь, который в скором времени проедет по Крымскому мосту, отреагировали на возбуждение уголовного дела на Украине по факту железнодорожных поездок на полуостров.
«Будем ждать украинских следователей, можно в Крыму, можно в Москве», – пошутил подмосковный бизнесмен Николай в разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯД, который также путешествует на этом поезде. Предприниматель добавил, что в РФ действует «безвиз, пусть едут».
«Ну мы им посуду (корабли, задержанные после керченского инцидента – прим. ВЗГЛЯД) обратно выдали, вроде. Есть, на чем добираться», – отреагировала студентка Алина.
«Главное, чтобы мост не грызли, с остальным как-нибудь справимся», – сказал посетитель вагона-ресторана в поезде.
В среду первый поезд из Петербурга прибыл в Севастополь. Прокуратура Украины возбудила уголовное дело в связи с прибытием поезда в Крым.
В Крыму назвали возбуждение уголовного дела Украиной «обычной реакцией неадекватной власти».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.
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Последнее: В одном из петербургских автобусов произошел конфликт из-за неоплаченного проезда. В ходе инцидента одному из мужчин прострелили шею на остановке. Полиция просит помощи граждан в поиске злоумышленника, открывшего стрельбу на остановке в Калининском районе. По факту происшествия возбудили уголовное дело, пишет ИА «Невские новости».
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